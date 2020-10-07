«Пропорции сохраняются». Сколько в Алтайском крае может быть реальных коронавирусных больных?

Аналитика 07.10.2020 11:55 1665

В Алтайском крае жители неоднократно заявляли, что не могут добиться тестирования на коронавирус даже при явных симптомах заболевания, если нет официального контакта с коронавирусом. Это означает, что реальные цифры инфицированных могут серьезно отличаться от официальных.

Категории цифр

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал накануне о том, что за время пандемии в абсолютных показателях цифры по коронавирусным пациентам изменились, а вот процентное соотношение держится прежним.

«Если заболело 100 человек, то, к примеру, тяжелых будет не более 10. А если исчисление пациентов идет в других категориях, то мы увидим увеличение количества тяжелобольных в абсолюте. Если перевести все это в относительные цифры, то показатели мы увидим примерно равные - и уровень летальности, и уровень тяжелой и средне-тяжелой форм. Все показатели останутся примерно в одних соотношениях», - пояснил Шевченко.

Это означает, что по некоторым параметрам можно прикинуть, каково реальное количество инфицированных в регионе.

Согласно данным Роспотребнадзора, смертность от COVID-19 в России составляет 1,6%, в среднем по миру — 3%. Разница обусловлена не современными достижениями российской медицины, а, скорее, методикой подсчета. В официальную российскую статистику, которую представляет оперштаб, входит количество человек, умерших непосредственно от коронавируса. В мире считают всех пациентов.

Кстати, в августе аналогичную статистику представил «Росстат». Он посчитал тех, кто умер непосредственно от коронавируса, и тех, у кого вирус вызвал серьезные осложнения основного заболевания, тем самым приблизив смерть, и тех, у кого COVID-19 был выявлен, но не повлиял на причину смерти и даже тех, у кого он только подозревается в качестве причины, но экспертиза еще не завершена. Показатели существенно разошлись с теми, которые дает оперштаб.

Что показывают расчеты?

Смертность в разных регионах России может различаться со средними цифрами по стране, но мы постараемся учесть этот момент.

По данным оперштаба на 1 июня (как напомнил Валерий Шевченко, в июне и июле в регионе появились пациенты с тяжелыми и среднетяжелыми формами, поэтому для сравнения мы будем брать эти месяцы), в Алтайском крае было зарегистрировано 1915 случаев коронавируса. К этому времени 22 пациента с коронавирусом умерли. Таким образом, количество смертей от числа зараженных составила 1,14 %. Если говорить о сохранении этих пропорций, то, исходя из того, что на данный момент в Алтайском крае скончалось 537 пациентов с ковидом, общее количество случаев (включая бессимптомные формы) должно составлять порядка 47 тысяч (47 105).

Если брать мировые показатели, то количество случаев получается существенно скромнее – 17 900. Если же делать расчеты по параметрам оперштаба России, то цифры соответствуют (что в принципе логично).

Тяжелобольные и болеющие

Если взять количество тяжелобольных пациентов, то по данным оперштаба на 10 июня в госпиталях края находилось 47 человек. Одномоментно болеющих на тот момент было 1309 пациентов. На сегодняшний день в больницах находится 270 тяжелобольных. Исходя из того, что пропорции сохраняются, одномоментно болеющих на данный момент может быть 7714 человек в крае.

О том, что это может быть вполне реальными цифрами говорит и состояние, в котором в данный момент находится наше здравоохранение. По данным Минздрава, количество вызовов скорой помощи в сутки превышает средние показатели более чем в 2 раза. Люди ждут приезда скорой несколько часов. Соответствующие службы в поликлиниках тоже не справляются. Да и медики тоже болеют. Вместе со всеми.

Как ведут себя пациенты?

По свидетельствам очевидцев, для того чтобы дождаться приема врача пациенту требуется отсидеть (или отстоять – как повезет) в очереди не менее 3-4 часов. Примерно столько же приходится ждать скорую тем, кого после КТ направили на госпитализацию. Это говорит о том, что медицинские учреждения работают на пределе своих возможностей.

Очереди в поликлиники отталкивают, как правило, тех, кто верит в собственные силы и может обойтись без больничного листа – например, работая удаленно. Лечение также предпочитают определять «по ватсапу». Пациенты, которые попали к врачу, пересылают списки назначения знакомым. Ни о каком индивидуальном подходе речи уже не идет.

При этом (как утверждают пациенты), самостоятельно обратиться в больницу для госпитализации (даже если известно учреждение) нельзя – только через службу скорой помощи, а время доезда скорой…

Будут ли дополнительные ковидные госпитали?

Минздрав говорит о дополнительно вводимых ковидных госпиталях, что понятно – количество пациентов, которым требуется круглосуточная медицинская помощь только растет. Не за горами, наверняка, и возврат ограничений по плановой помощи - ее просто некому будет оказывать.

При этом, по данным Минздрава, вновь открывшийся госпиталь в Новоалтайске был заполнен пациентами на 74% всего за несколько дней. Речь идет о лечении более 300 пациентов. Для этого пришлось «перебросить» больных, которым требуется гемодиализ, в краевой центр.

«Ситуация напряженная не только в Алтайском крае, но и по России. Впервые за вчерашний день более 10 тысяч вновь выявленных во всей стране. Это на уровне мая, когда мы имели высокий уровень заболеваемости» - комментирует ситуацию министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

На днях должна была состояться акция протеста против создания ковидного госпиталя в Новоалтайске. Но ее отменили, что стало поводом для появления в социальных сетях оценок диаметрально противоположного характера. Однако алтайский Роспотребнадзор уже попросил губернатора вновь закрыть плановую помощь. Так что, получается и предмета для протеста больше нет.

Медики не исключают необходимость организации еще большего количества ковидных госпиталей. Сейчас в регионе их 16, но ситуация динамично меняется. Между тем, первая партия вакцины от коронавируса, вероятнее всего, появится в регионе только в первом квартале будущего года – то есть с января по март.

Кто виноват и что делать?

Алтайский Роспотребнадзор, несмотря на то, что в начале лета признал, что коронавирус вышел из под контроля и эпидрасследование часто не может определить источник заражения, по-прежнему упорно тестирует только контактных – таковы распоряжения федерального ведомства. Но ведь эти распоряжения действуют не только на Алтайский край. Кроме того, растущие показатели даже в условиях, так скажем, ограниченного тестирования дают прирост коронавируса по всей России.

Но вернемся к цифрам и подсчетам. Что нам дадут возможно запредельные по сравнению с нынешними официальными показателями данные? Вероятнее всего, просто понимание, что вирус никуда не ушел, пандемия продолжается, заболевает все большее количество людей. Однако как говорят специалисты, на методах лечения это никак не отразится.

"Тесты на коронавирус имели значение в начале пандемии, когда мы искали единичных инфицированных людей, чтобы предотварить масштабное распространение вируса. Сейчас ситуация из под контроля вышла. Поэтому тестирование по большому счету не дает ничего. Врачи назначают лечение не по тесту, не по снимку ренгена или КТ , они лечат клинические проявления. Есть четкие рекомендации: антибиотики, противосвертывающие препараты, для предотвращения полиорганной недостаточности, бронхолитики и тд. Специфического препарата нет, лечение полностью соответствует тому. что назначают при гриппе, аденовирусе и т.д. Все это назначают людям при наличии показаний вне зависимости от того есть у них тест на ковид или нет", - подчеркивает главный врач Горбольницы №12 Андрей Коломиец.

Так что можно сколько угодно рассуждать о случившейся оптимизации медицины, которая сейчас вызвала нехватку койкомест, рабочих медицинских рук, машин и бригад скорой помощи и много чего еще. Однако все это выводы будущего времени. Поговорить и спланировать работу новой системы здравоохранения можно будет после окончания пандемии. А пока ее еще нужно пережить.

Чтобы увеличить мощность диспетчерской скорой помощи к работе привлекли дополнительных специалистов. В поликлиники вышли более 400 студентов медуниверситета и более 100 студентов медицинского колледжа, говорит Минздрав. Ведомство также готово устраивать в ковидные госпитали врачей частных клиник.

От нас требуется максимальное соблюдение профилактики - маски, социальная дистанция, антисептики, отойти в очереди на кассе от впереди стоящего на 1,5 метра , обойтись без похода в торговый центр без необходимости...

Доктор считает, что вариантов у нас всех всего два: переболеть и получить свой иммунитет (Повторные заражения имеют единичный характер, болеют как правило новые люди. Это значит, что как-то иммунитет учится бороться с вирусом) или максимально стараться избегать вируса. Какой - выбирать каждому.