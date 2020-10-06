Алтайский Роспотребнадзор предлагает закрыть торговые центры и остановить плановую медпомощь
Роспотребнадзор считает необходимым снова ввести в Алтайском крае ряд анти-коронавирусных ограничений. С таким предложением управление обратилось к губернатору региона Виктору Томенко. Копия документа имеется в распоряжении «Сибирской медиагруппы».
В обращении от имени главы ведомства Ирины Пащенко сказано, что в регионе продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, сохраняется повышенный эпидпорог по ОРВИ, а коечный фонд составляет 31,5%, тогда как на третьем этапе должен быть не менее 50%.
В этой связи предлагается:
- приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,
- приостановить оказание плановой медпомощи,
- перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,
- ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,
- начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,
- обязать школьников ходить в масках вне занятий.
Теперь это предложение предстоит рассмотреть на заседании оперативного штаба.
По данным на 6 октября, общее число инфицированных в регионе превысило 14,4 тысячи человек, с начала пандемии скончалось 537 человек с подтвержденным COVID-19. Сейчас лечение проходит 1337 пациентов, из них 270 - тяжелобольные, 89 подключены к аппаратам ИВЛ. Суточный прирост - 114 человек.
Прочь свои поганые руки от бизнеса!!! Разогнать этот морально устаревший Роспотребнадзор!!!