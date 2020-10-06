О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

Алтайский Роспотребнадзор предлагает закрыть торговые центры и остановить плановую медпомощь

Новости
630
2

Роспотребнадзор считает необходимым снова ввести в Алтайском крае ряд анти-коронавирусных ограничений. С таким предложением управление обратилось к губернатору региона Виктору Томенко. Копия документа имеется в распоряжении «Сибирской медиагруппы».

В обращении от имени главы ведомства Ирины Пащенко сказано, что в регионе продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, сохраняется повышенный эпидпорог по ОРВИ, а коечный фонд составляет 31,5%, тогда как на третьем этапе должен быть не менее 50%.

В этой связи предлагается:

  • приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,
  • приостановить оказание плановой медпомощи,
  • перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,
  • ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,
  • начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,
  • обязать школьников ходить в масках вне занятий.

Теперь это предложение предстоит рассмотреть на заседании оперативного штаба.

По данным на 6 октября, общее число инфицированных в регионе превысило 14,4 тысячи человек, с начала пандемии скончалось 537 человек с подтвержденным COVID-19. Сейчас лечение проходит 1337 пациентов, из них 270 - тяжелобольные, 89 подключены к аппаратам ИВЛ. Суточный прирост - 114 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Аркадий

Прочь свои поганые руки от бизнеса!!! Разогнать этот морально устаревший Роспотребнадзор!!!

Ответить
Алексей

А работникам этих сфер что с голоду умереть?

Ответить