Алтайский Роспотребнадзор предлагает закрыть торговые центры и остановить плановую медпомощь

Новости 06.10.2020 18:24 630

Роспотребнадзор считает необходимым снова ввести в Алтайском крае ряд анти-коронавирусных ограничений. С таким предложением управление обратилось к губернатору региона Виктору Томенко. Копия документа имеется в распоряжении «Сибирской медиагруппы».

В обращении от имени главы ведомства Ирины Пащенко сказано, что в регионе продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, сохраняется повышенный эпидпорог по ОРВИ, а коечный фонд составляет 31,5%, тогда как на третьем этапе должен быть не менее 50%.

В этой связи предлагается:

приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,

приостановить оказание плановой медпомощи,

перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,

начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,

обязать школьников ходить в масках вне занятий.

Теперь это предложение предстоит рассмотреть на заседании оперативного штаба.

По данным на 6 октября, общее число инфицированных в регионе превысило 14,4 тысячи человек, с начала пандемии скончалось 537 человек с подтвержденным COVID-19. Сейчас лечение проходит 1337 пациентов, из них 270 - тяжелобольные, 89 подключены к аппаратам ИВЛ. Суточный прирост - 114 человек.