Игорь Салдан намерен принять участие в выборах ректора алтайского медуниверситета?

Новости 06.10.2020 17:11 314

Экс-ректор алтайского медуниверситета Игорь Салдан изменил исковые требования в заявлении, поданном в Центральный районный суд Барнаула. Как пояснили ИА «Банкфакс» в суде, помимо возвращения на ставку в вуз он теперь намерен добиться своего участия в выборах ректора. Между тем, процедура уже запущена.

В связи с изменениями дело будет рассмотрено сначала. Первое заседание назначено на 30 ноября.

Однако, внеочередное заседание Ученого совета Алтайского государственного медицинского университета, на коором утверждался список кандилатов на должгность ректора прошел 17 сентября. Документы подали пять человек. Это и.о. ректора АлтГМУ, доктор медицинских наук, профессор, Ирина Шереметьева, директор института ДПО АлтГМУ, доцент, кандидат медицинских наук Дмитрий Ганов, проректор по учебной работе АлтГМУ, кандидат медицинских наук Игорь Бабушкин, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней АлтГМУ, профессор, доктор медицинских наук Юрий Лобанов и доцент кафедры судебной медицины АлтГМУ Сергей Фоминых. В результате одобрение получили все пятеро ученых. Теперь их должен согласовать Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай. После этого список кандидатов с документами будет направлен в Москву. Позже будет назначена дата проведения выборной конференции, где и определится имя будущего ректора медуниверситета.

Напомним, в ноябре 2019 года Минздрав России досрочно лишил должности Игоря Салдана, в декабре Совет ректоров избрал на должность главы ректора АлтГТУ Андрея Маркова. Судебные заседания по делу Салдана начались в январе.