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Алтайские многодетные и малообеспеченные семьи получат выплаты на школьные нужды

Новости
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Многодетные и малообеспеченные семьи Алтайского края будут получать ежегодную выплату на школьные нужды в 1000 рублей. Такие поправки в краевой закон по предложению губернатора Виктора Томенко приняли депутаты Заксобрания.

На эти деньги могут рассчитывать:

  • семьи, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае (для трудоспособного населения - 11 190 рублей),
  • многодетные семьи со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов.

В АКЗС пояснили, что деньги будут выплачивать с 1 сентября по 30 ноября. Некоторые семьи уже их получили. 

Для этого требуется соответствующее заявление (куда и как можно посмотреть в постановлении правительства).

Но в ближайшие два учебных года (2020 - 2021 и 2021 - 2022) выплату будут выдавать автоматически, без заявлений тем, кто на 1 сентября:

  • является получателем ежемесячного пособия на ребенка,
  • или имеет действующие справки, подтверждающие статус многодетной семьи, нуждающейся в дополнительных мерах социальной поддержки,
  • либо справку о признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки.
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Добавим также, что для родителей школьников 1-4 классов это выплата - альтернатива компенсации на школьное питание. До недавнего времени бюджет возмещал 4,85 рублей в день на обед ребенка. Но с сентября по распоряжению президента все младшеклассники питаются бесплатно. Соответственно, и многодетные и малообеспеченные родители теперь не имеют оснований для получения выплаты. Но глава региона принял решение сохранить эту меру поддержки и сделать ее единовременной.

Эту сумму в 1000 рублей будут получать и родители учеников 5-11 классов (не старше 18 лет), если семья является многодетной или малообеспеченной.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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