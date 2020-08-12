Алтайские многодетные и малообеспеченные семьи получат выплаты на школьные нужды

Многодетные и малообеспеченные семьи Алтайского края будут получать ежегодную выплату на школьные нужды в 1000 рублей. Такие поправки в краевой закон по предложению губернатора Виктора Томенко приняли депутаты Заксобрания.
На эти деньги могут рассчитывать:
В АКЗС пояснили, что деньги будут выплачивать с 1 сентября по 30 ноября. Некоторые семьи уже их получили.
Для этого требуется соответствующее заявление (куда и как можно посмотреть в постановлении правительства).
Но в ближайшие два учебных года (2020 - 2021 и 2021 - 2022) выплату будут выдавать автоматически, без заявлений тем, кто на 1 сентября:
Добавим также, что для родителей школьников 1-4 классов это выплата - альтернатива компенсации на школьное питание. До недавнего времени бюджет возмещал 4,85 рублей в день на обед ребенка. Но с сентября по распоряжению президента все младшеклассники питаются бесплатно. Соответственно, и многодетные и малообеспеченные родители теперь не имеют оснований для получения выплаты. Но глава региона принял решение сохранить эту меру поддержки и сделать ее единовременной.
Эту сумму в 1000 рублей будут получать и родители учеников 5-11 классов (не старше 18 лет), если семья является многодетной или малообеспеченной.