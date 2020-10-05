О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

Администрация Бийска готовится перейти на «удаленку»

Новости
357
0

Сотрудники администрации наукограда могут перейти на дистанционный режим работы, но пока трудятся в штатном режиме. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости

Вариант с «удаленкой» рассматривают для тех, чьи обязанности позволяют выполнять работу дистанционно. Кроме того, усиленные меры защиты предпринимают и в здании: зайти туда можно только в маске, на входе установлены санитайзеры.

В мэрии подчеркнули, что усиленная подготовка к встрече второй волны коронавируса связана с указом правительства, который рекомендовал работодателям отправить сотрудников под домам.

А не с выявленным накануне коронавирусом у главы города Александра Студеникина. Как сообщал «Политсибру», чиновник находится на надомной самоизоляции. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы Ирина Ломоносова.

У людей, с кем контактировал мэр, будут взяты анализы на COVID-19.

Ранее на «удаленку» из-за подтвержденного COVID-19 сотрудников ушли администрация Каменского района, министерство спорта Алтайского края, хоккейная команда «Динамо-Алтай» и баскетбольный клуб «Барнаул».

Губернатор Алтайского края  из больничной палаты пожелал всем сил, удачи и терпения

Губернатор Алтайского края  из больничной палаты пожелал всем сил, удачи и терпения

Новости

Заболевший алтайский губернатор общается с жителями края в соцсетях

1258

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000