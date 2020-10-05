Администрация Бийска готовится перейти на «удаленку»

Новости 06.10.2020 15:53 357

Сотрудники администрации наукограда могут перейти на дистанционный режим работы, но пока трудятся в штатном режиме. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию Новости 05.10.2020 16:55

Вариант с «удаленкой» рассматривают для тех, чьи обязанности позволяют выполнять работу дистанционно. Кроме того, усиленные меры защиты предпринимают и в здании: зайти туда можно только в маске, на входе установлены санитайзеры.

В мэрии подчеркнули, что усиленная подготовка к встрече второй волны коронавируса связана с указом правительства, который рекомендовал работодателям отправить сотрудников под домам.

А не с выявленным накануне коронавирусом у главы города Александра Студеникина. Как сообщал «Политсибру», чиновник находится на надомной самоизоляции. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы Ирина Ломоносова.

У людей, с кем контактировал мэр, будут взяты анализы на COVID-19.

Ранее на «удаленку» из-за подтвержденного COVID-19 сотрудников ушли администрация Каменского района, министерство спорта Алтайского края, хоккейная команда «Динамо-Алтай» и баскетбольный клуб «Барнаул».