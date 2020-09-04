Буевич и Молодых стали самыми медийными депутатами БГД в сентябре

Рейтинги 06.10.2020 14:56 371

В сентябре спикер Барнаульской гордумы Галина Буевич снова стала первой по количеству упоминаний. Второе место сохранила и депутат Оксана Молодых, а вот в остальном пятерка лидеров обновилась.

Большинство упоминаний Галины Буевич связаны с ее высказыванием о вреде ковидных ограничений для возрастных преподавателей Алтайского института культуры. На встрече с депутатом Госдумы Иваном Лоором Буевич, которая также руководит институтом, рассказала, что наиболее опытные профессора вуза не могут очно проводить занятия из-за запрета преподавания людьми в возрасте 65+. Ректор попросила решить этот вопрос. Также Буевич принимала активное участие в мероприятиях ко Дню города, а после оказалась в числе чиновников, которые могли заразиться от губернатора коронавирусом. Но все обошлось.

Оксана Молодых высказалась в СМИ против повышения цен на проезд в Барнауле. По ее мнению, это несвоевременная мера, которая нарушает баланс интересов между властью и гражданами.

Марина Понкрашева вместе с другими экспертами проверила качество школьных завтраков. Напомним, проблемная ситуация возникла в начале сентября, многие родители остались не довольны рационом детей.

Большинство упоминаний Ивана Огнева и Сергея Струченко связаны с повышением зарплаты главе Барнаула и некоторым депутатам. СМИ активно писали, насколько вырастет зарплата вице-спикера БГД Сергея Струченко. Многие в БГД высказывались против повышения, оппонировал депутатам единоросс Иван Огнев, который подчеркнул, что речь идет об общефедеральном тренде. Кроме того, следовало из его слов, муниципальные чиновники заслужили повышение: в период самоизоляции они оставались на местах и продолжали работать.

Отметим, что с сентября упоминаемость депутатов будет представлена в процентах. За 100% мы взяли общее число упоминаний всех депутатов в прошедшем месяце.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

Полный список депутатов с результатами

Часть депутатов закончили месяц с рейтингом меньше 1 процента

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.