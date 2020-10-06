В Алтайском крае коронавирус подвердили еще 114 пациентам

Новости 06.10.2020 13:48 1310

По данным оперштаба Алтайского края, за минувшие сутки выявлено 114 новых случая коронавируса. В Барнауле – 51, Бийске и Первомайском районе – по 11 заболевших, Бийском районе -10, Целинном районе - 7, Зональном районе – 4, Новоалтайске, Славгороде, Змеиногорском районах – по 3 заболевших, Быстроистокском, Поспелихинском, Смоленском, Солтонском, Тальменском районах – по 2 заболевших, Новичихинском районе – 1.

Всего в крае 14 448 случаев коронавируса, уже выписано 12 558 человек. У 4656 больных выявлена внебольничная пневмония, у 4219 заболевших - ОРВИ, в 5573 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1337 пациентов. Кроме этого 1224 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 109 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. 2561 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

В ковидных госпиталях края развёрнуто 3198 коек, из них с кислородом - 1598, с ИВЛ - 410. На данный момент свободно 528 коек. В лечебных учреждениях находится 270 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 89 человек.

За минувшие сутки скончалось 8 пациентов. 4 - от коронавируса. Таким образом, за весь период скончалось 537 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 237 человек, по иным причинам смерти – 296 человек; на экспертизе находятся 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 514822 человек. За прошедшие сутки – 4851.