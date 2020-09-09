Обитатели ЖК «Новая пристань» в Барнауле требуют от застройщика устранить недоработки

Новости 06.10.2020 13:15 428

ЖК «Новая пристань» на берегу барнаульского Ковша вызвал нарекания и претензии жильцов. Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Катунь-24». По словам жильцов, в доме по улице Промышленная, 4, отсутствует отопление, неправильно сделаны окна, а также отсутствуют обещанные застройщиком – ООО «Ярус», входящим в ГК «Сибирия» – подземная парковка и набережная.

Что касается парковки, то она, как таковая, имеется, однако в данный момент затоплена, поэтому жильцы паркуют автомобили во дворе. Что касается пристани, то на берегу Ковша не имеется даже ограждений, а тем более, каких-то капитальных сооружений (пристани или набережной).

По поводу проблемы отопления представитель застройщика рассказал, что в ближайшее время планируется опрессовка системы, однако в её целостности в компании не уверены, поскольку жильцы, якобы, «лазили туда, сливали воду и занимались переделками». Относительно треснутых и неправильно установленных окон представитель застройщика всю вину возложил на субподрядчика и сообщил, что в настоящее время по этому поводу ведутся судебные разбирательства.

Напомним, что судебные разбирательства ведутся и по вопросу принадлежности земли на берегу барнаульского Ковша. Ранее «Политсибру» уже неоднократно освещал эту тему. С некоторыми подробностями можно ознакомиться по ссылке ниже.