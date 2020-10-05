Массовые спортивные и культурные мероприятия в Барнауле снова могут ограничить

Новости 06.10.2020 12:21 342

В Барнауле снова может быть введен запрет на культурные и спортивные мероприятия. Об этом на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава города Вячеслав Франк.

«Надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий», - сказал чиновник.

Но окончательного решения власти города пока не приняли.

Кстати, на карантин уже ушли две спортивные команды, базирующиеся в Барнауле: хоккейный клуб «Динамо-Алтай» и баскетбольный клуб «Барнаул».

Франк также призвал председателей профильных комитетов администрации совместно с Роспотребнадзором и полицией усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в магазинах и кафе. И привлекать к ответственности нарушителей.

«Организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживать посетителей (получателей услуг), не использующих медицинские или гигиенические маски. Также они обязаны обеспечивать социальную дистанцию между посетителями не менее полутора метров, устанавливать диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе», - напомнили в мэрии.

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В Барнауле, как и по всему краю, до 14 ноября сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им запрещено выходить из дома за исключением походов в магазин, аптеку и больницу.

УК, ТСЖ, собственники помещений обязаны проводить регулярную дезинфекцию, в общественном транспорте она должна осуществляться несколько раз в день.

Напомним, что ранее власти региона призвали работодателей перевести по возможности 30-40% сотрудников на дистанционный режим работы.