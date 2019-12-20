ЮНЕСКО: алтайский язык оказался под угрозой исчезновения

Новости 06.10.2020 11:40 349

Алтайский язык перемещён из категории уязвимых в раздел находящихся под угрозой исчезновения в соответствующем атласе ЮНЕСКО. Об этом сообщил Telegram-канал «Лысый бурундук».

Специалисты ЮНЕСКО указывают, что дети не изучают алтайский язык как родной в семье и мало где говорят на нём (если и говорят, то, в основном, дома). Также отмечается, что под угрозой оказалась группа языков северных алтайцев: тубаларский, челканский и кумандинский. На них разговаривают лишь старики. Их дети язык понимают, но сами на нём не общаются и своих детей этому не учат.

При этом, совсем недавно сообщалось о съёмках в Республике Алтай первого мультфильма на алтайском языке, а годом ранее на iphone появилась алтайская раскладка клавиатуры. В конце 2019 года президент России Владимир Путин пообещал принять меры к сохранению школы №7 в Горно-Алтайске, преподавание в которой ведётся на алтайском языке.