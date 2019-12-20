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ЮНЕСКО: алтайский язык оказался под угрозой исчезновения

Новости
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Алтайский язык перемещён из категории уязвимых в раздел находящихся под угрозой исчезновения в соответствующем атласе ЮНЕСКО. Об этом сообщил Telegram-канал «Лысый бурундук».

Специалисты ЮНЕСКО указывают, что дети не изучают алтайский язык как родной в семье и мало где говорят на нём (если и говорят, то, в основном, дома). Также отмечается, что под угрозой оказалась группа языков северных алтайцев: тубаларский, челканский и кумандинский. На них разговаривают лишь старики. Их дети язык понимают, но сами на нём не общаются и своих детей этому не учат.

При этом, совсем недавно сообщалось о съёмках в Республике Алтай первого мультфильма на алтайском языке, а годом ранее на iphone появилась алтайская раскладка клавиатуры. В конце 2019 года президент России Владимир Путин пообещал принять меры к сохранению школы №7 в Горно-Алтайске, преподавание в которой ведётся на алтайском языке.

Путин пообещал восстановить алтайскую школу, где учат древнему языку

Путин пообещал восстановить алтайскую школу, где учат древнему языку

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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