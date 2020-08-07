Дорожники отремонтировали часовню на месте гибели Евдокимова

Новости 06.10.2020 10:53 246

Юго-Восточное ДСУ провело косметический ремонт мемориального комплекса, построенного на месте трагической гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

«Завершены демонтаж старой плитки и лестницы, мероприятия по грунтовке бетонных поверхностей и упрочнению бетона. Помимо этого, проведены зачистка металла, оштукатуривание колонн, выполнены сварочные работы и необходимые мероприятия по гидроизоляции. Окончательным этапом ремонта стала двойная покраска колонн с последующей отделкой мрамором», - уточнили в ведомстве.

И добавили, что в рамках контракта содержание объекта будет продолжено.

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Как ранее сообщал «Политсибру», в июле 2020 года на состояние часовни, где осыпалась штукатурка, появились трещины и стала отслаиваться плитка в социальных сетях внимание обратила жительница региона.

А в августе накануне 15-летия гибели Евдокимова на алтайской трассе об объекте высказался новый координатор ЛДПР Максим Крайн. Он заявил, что власти не содержат объектом должным образом. И если ремонт не будет проведен за счет бюджета, то это сделает партия.

Правда, проверить реальность таких планов не удалось, почти одновременно с этим к решению вопроса подключился губернатор Виктор Томенко, который попросил дорожников привести объект в порядок.

Вопрос о том, кто должен следить за часовней, возникает уже не в первый раз. В прошлом году на краевом уровне объявили, что за нее должен отвечать Зональный район, на территории которого она находится. Однако вопрос пока не решен окончательно.

Губернатор Алтайского края, народный артист Михаил Евдокимов погиб в ДТП на Чуйском тракте 7 августа 2005 года. Погибли находившиеся в авто водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов. Супруга главы региона Галина Евдокимова - единственная, кто выжил.