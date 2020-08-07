Дорожники отремонтировали часовню на месте гибели Евдокимова

Юго-Восточное ДСУ провело косметический ремонт мемориального комплекса, построенного на месте трагической гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.
«Завершены демонтаж старой плитки и лестницы, мероприятия по грунтовке бетонных поверхностей и упрочнению бетона. Помимо этого, проведены зачистка металла, оштукатуривание колонн, выполнены сварочные работы и необходимые мероприятия по гидроизоляции. Окончательным этапом ремонта стала двойная покраска колонн с последующей отделкой мрамором», - уточнили в ведомстве.
И добавили, что в рамках контракта содержание объекта будет продолжено.
Как ранее сообщал «Политсибру», в июле 2020 года на состояние часовни, где осыпалась штукатурка, появились трещины и стала отслаиваться плитка в социальных сетях внимание обратила жительница региона.
А в августе накануне 15-летия гибели Евдокимова на алтайской трассе об объекте высказался новый координатор ЛДПР Максим Крайн. Он заявил, что власти не содержат объектом должным образом. И если ремонт не будет проведен за счет бюджета, то это сделает партия.
Правда, проверить реальность таких планов не удалось, почти одновременно с этим к решению вопроса подключился губернатор Виктор Томенко, который попросил дорожников привести объект в порядок.
Вопрос о том, кто должен следить за часовней, возникает уже не в первый раз. В прошлом году на краевом уровне объявили, что за нее должен отвечать Зональный район, на территории которого она находится. Однако вопрос пока не решен окончательно.