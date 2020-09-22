Алтайский и новосибирский губернаторы оказались одинаково активными в Instagram

Новости 06.10.2020 10:38 329

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 46 место в рейтинге активности глав регионов в Instagram за неделю, опубликованном Агентством политических и экономических коммуникаций.

Виктор Томенко разделил 46 строку рейтинга с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Среди глав регионов Сибирского федерального округа оба губернатора проявили наименьшую активность в Instagram, сделав всего по два поста за неделю.

Напомним, в настоящее время Виктор Томенко лежит в больнице, где проходит лечение от коронавируса. Оба его поста являлись обращениями к жителям края.

Первое место среди губернаторов Сибири (и 5 – по РФ) занял недавно избранный руководитель Иркутской области Игорь Кобзев. Второе место по Сибири и 12 – по РФ занял губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, третье (по РФ – 14) досталось Главе Тывы Шолбану Кара-оолу.

Традиционно высокую активность продемонстрировал Глава Хакасии Валентин Коновалов, занявший 19 место по РФ. Омский губернатор Александр Бурков, тоже заболевший недавно коронавирусом, оказался на 25 строке рейтинга. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин занял 43 позицию. 45 место получил губернатор Красноярского края Александр Усс.