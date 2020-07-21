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Алтайский Россельхознадзор рассказал, что можно делать с лесом, выросшим в сельхозугодьях

Новости
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Леса, расположенные на землях сельхозназначения, с начала октября разрешено рубить, передаёт управление Россельхознадзора по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что лесопользование должно проводиться с соблюдением целевого назначения сельхозземель. На собственника сельскохозяйственного участка, поросшего лесом, возлагается охрана последнего и уход за ним.

В ходе рубок запрещается:

  • Повреждать дороги, мосты, просеки, мелиоративные системы, дорожные и другие сооружения, русла рек и ручьев;
  • Использовать русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
  • Повреждать лесные насаждения, растительный покров и почву, захламлять их промышленными и иными отходами.

Вопрос использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, оказался на стыке сразу двух глобальных общероссийских реформ, которые в настоящее время ещё только набирают обороты. Речь идёт об инициативах по возвращению в оборот заброшенных земель сельхозназначения (как раз нередко зарастающих лесом) и наведению порядка в лесной отрасли страны.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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