Алтайский Россельхознадзор рассказал, что можно делать с лесом, выросшим в сельхозугодьях

Леса, расположенные на землях сельхозназначения, с начала октября разрешено рубить, передаёт управление Россельхознадзора по Алтайскому краю.
В ведомстве отметили, что лесопользование должно проводиться с соблюдением целевого назначения сельхозземель. На собственника сельскохозяйственного участка, поросшего лесом, возлагается охрана последнего и уход за ним.
В ходе рубок запрещается:
Вопрос использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, оказался на стыке сразу двух глобальных общероссийских реформ, которые в настоящее время ещё только набирают обороты. Речь идёт об инициативах по возвращению в оборот заброшенных земель сельхозназначения (как раз нередко зарастающих лесом) и наведению порядка в лесной отрасли страны.
Экспорт сибирского леса упал на 8,5%, известный лесной холдинг на Алтае столкнулся с проблемами, а на федеральном уровне затеяли всеобъемлющую реформу лесной отрасли