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Замглавы Бийска Олег Гузеев ушел в отставку по собственному желанию

Новости
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Олег Гузеев с 6 октября покидает пост заместителя главы Бийска, сообщает «Бийский рабочий». На какую должность и куда он уходит, пока не известно.

Чиновник подтвердил изданию информацию о добровольной отставке, но о причинах не рассказал.

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Гузеев курировал сферу транспорта, энергетики, ЖКХ и дорожного хозяйства. По информации «Политсибру», его уход связан с провалом реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным на середину сентября, представленным на совещании в «Единой России», город оказался самым отстающим по краю. Из 80 дворов работы еще даже не начались на 21 объекте. Причина - задержка сроков со стороны подрядчика (томская компания). На том совещании глава города Александр Студеникин заявил, что администрация города делает все возможное, чтобы завершить работы до конца сезона и достигла договоренностей с исполнителями. Но по свежим данным «Бийского рабочего», многие дворы до сих пор находятся лишь на первом этапе благоустройства.

Причем, наши источники предполагают, что это не последняя отставка в Бийской администрации. Возможно, история с проваленным проектом будет иметь последствия даже для Александра Студеникина (который, кстати, заразился коронавирусом). Исполнение национальных проектов – один из показателей работы мэров. Общая сумма всего проекта на 2020 год для Бийска – более 180 млн рублей. И все неосвоенные средства придется вернуть. Итоги реализации будут иметь значение и для распределения средств в следующем году.

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Пока больше всех по срокам работ отстает Бийск

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Бийский рабочий"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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