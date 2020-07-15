О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

Алтайский Роспотребнадзор обязал школьников и учителей носить маски в учебных учреждениях  

Новости
604
0

В родительских чатах  алтайских школьников появилась информация  о том, что ученики с  завтрашнего дня будут обязаны соблюдать масочный режим.  По информации из рассылки это произойдет в связи с распоряжением Роспотребнадзора от 5 октября.  Причем  в некоторых учебных заведениях уточняют, что маски  дети должны будут носить на уроках и переменах.

Пресс-служба алтайского Роспотребнадзора  подтвердила «Политсибру»  эту информацию.

Требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрено, что одним из мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, является использование масок всеми физическими лицами.

Учитывая эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день, Управление направило в Министерство образования и науки Алтайского края рекомендации принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима не только всеми сотрудниками образовательных организаций, включая педагогический состав, но и обучающимися образовательных организаций при нахождении в здании учреждений во внеурочное время.

Данные рекомендации касаются всех учреждений образования. Сроки действия этих рекомендаций данным письмом не определяются, - пояснили в ведомстве.

Отметим, в официальном обращении речь ведется о внеурочном времени, причем как пояснили в ведомстве, речь идет о переменах. Однако, по-видимому, некоторые школы решили «перестраховаться».

Это вам не просто маска. Алтайские медики рассказали, почему нельзя пренебрегать средствами защиты

Это вам не просто маска. Алтайские медики рассказали, почему нельзя пренебрегать средствами защиты

Новости

Правда ли, что маска защищает и как ее правильно носить?

303

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000