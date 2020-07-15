Алтайский Роспотребнадзор обязал школьников и учителей носить маски в учебных учреждениях

Новости 05.10.2020 17:35 604

В родительских чатах алтайских школьников появилась информация о том, что ученики с завтрашнего дня будут обязаны соблюдать масочный режим. По информации из рассылки это произойдет в связи с распоряжением Роспотребнадзора от 5 октября. Причем в некоторых учебных заведениях уточняют, что маски дети должны будут носить на уроках и переменах.

Пресс-служба алтайского Роспотребнадзора подтвердила «Политсибру» эту информацию.

Требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрено, что одним из мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, является использование масок всеми физическими лицами.

Учитывая эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день, Управление направило в Министерство образования и науки Алтайского края рекомендации принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима не только всеми сотрудниками образовательных организаций, включая педагогический состав, но и обучающимися образовательных организаций при нахождении в здании учреждений во внеурочное время.

Данные рекомендации касаются всех учреждений образования. Сроки действия этих рекомендаций данным письмом не определяются, - пояснили в ведомстве.

Отметим, в официальном обращении речь ведется о внеурочном времени, причем как пояснили в ведомстве, речь идет о переменах. Однако, по-видимому, некоторые школы решили «перестраховаться».