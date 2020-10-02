Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Новости 05.10.2020 16:55 668

Глава Бийска Александр Студеникин получил положительный тест на коронавирус, сообщил «Политсибру» источник. Ближайшие две недели чиновник проведет на самоизоляции.

Положительный результат теста он получил в понедельник, 5 октября. По нашим данным, госпитализация чиновнику не потребовалась, он находится дома.

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О том, заразился ли кто-то из его окружения, пока не известно.

Напомним, две недели назад стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Контактировавшие с ним в день города 19 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк и спикер краевого парламента Александр Романенко получили отрицательные результаты теста. Председатель гордумы Галина Буевич анализ не сдавала.

Известно также, что на «удаленку» из-за подтвержденного COVID-19 сотрудников ушли администрация Каменского района, министерство спорта Алтайского края, хоккейная команда «Динамо-Алтай» и баскетбольные клуб «Барнаул».