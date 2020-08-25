Алтайский инфекционист: врачи пока не могут определиться, бывают ли повторные случаи заражения коронавирусом

Новости 05.10.2020 17:00 267

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко на прошедшей пресс-конференции пояснил, что врачи получают единичные сообщения о повторно выявляемом коронавирусе у некоторых пациентов. Однако идет ли речь о повторном заражении или ранее приобретенное заболевание рецидивирует таким образом пока неизвестно.

«Официальной статистики по этому поводу нет. Конечно, мы оцениваем, как складывается история болезни каждого конкретного человека. Но еще в начале пандемии мы говорили о том, что для коронавируса характерно волновое течение. Вначале появляются клинические проявления, затем временное облегчение и вторая волна, которая оказывается не легче, чем первая. Пока мы не можем говорить о том, рецидив это или повторное заражение, четких критериев, которые позволяли бы сделать однозначные выводы, пока нет», - пояснил Шевченко.

Напомним, в аналогичную ситуацию попал губернатор Тывы Шолбан Кара-оол.

"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!», - написал Шолбан Кара-оол из больничной палаты".