Главам всех национальных республик Сибири угрожают отставки?

Новости 05.10.2020 19:00 67

Вероятность отставки глав Хакасии, Тывы и Республики Алтай увеличилась. Это следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов, опубликованного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, по оценке холдинга, пока ещё не вошёл в «красную зону», однако опасно к ней приблизился. «Политсибру» ранее уже сообщал о том, что члены депутатского корпуса республики инициировали процесс импичмента Хорохордина. Сам факт подобной инициативы уже говорит не в пользу избранного в прошлом году главы.

Позиции губернатора-коммуниста Валентина Коновалова в Хакасии по-прежнему оцениваются как весьма шаткие. В рейтинге губернаторов он занимает последнее место среди глав Сибирского федерального округа. Всего лишь одной строкой выше расположился глава Тывы Шолбан Кара-оол. По мнению авторов рейтинга, позиции тувинского руководителя ухудшились из-за близости губернаторских выборов в республике, которые пройдут уже в 2021 году.

«Политсибру» ранее сообщал, что Шолбан Кара-оол предложил разграничить полномочия главы республики и председателя правительства.