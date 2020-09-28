Третий сибирский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своём аккаунте Instagram.
«Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков. Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!», – написал глава региона.
Александр Бурков стал третьим губернатором Сибирского федерального округа, заболевшим коронавирусом. Первым стал Глава Тывы Шолбан Кара-оол, который переболел дважды. Вторым оказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Интересно, что поначалу он тоже чувствовал себя хорошо и просто перешёл на «удалёнку». Однако, через некоторое время ему потребовалась госпитализация.
В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу