«Высадили 500 кустарников»: как прошёл первый осенний субботник в барнаульском парке «Изумрудный» (ФОТО)

Новости 05.10.2020 14:18 505

В парке «Изумрудный» в Барнауле прошёл субботник, в котором поучаствовало свыше ста горожан. Об этом сообщил в своём facebook Глава Алтайского Фонда имущества, депутат краевого Заксобрания Владислав Вакаев.

«Высадили 500 кустарников. Большое спасибо всем участникам. «Изумрудный» подтверждает свой статус народного парка. Ждем всех желающих принять участие в субботниках 8, 10 и 15 октября», – написал Вакаев.

В парке продолжаются интенсивные работы: устройство дорожки, расчистка и планировка территории, высадка растений. Выкорчевано свыше 300 пней, демонтирован административный корпус.

«Грязные» работы планируется завершить уже в октябре.