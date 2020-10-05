Шесть смертей и почти 300 тяжелобольных пациентов. Коронавирус в Алтайском крае набирает обороты

Новости 05.10.2020 13:55 1450

По данным оперштаба Алтайского края, за минувшие сутки выявлено 104 новых случая коронавируса. На Барнаул приходится всего 16 человек. Основной прирост по официальной статистике приходится на районы. Так, в Рубцовске подтверждено 12 случаев, в Тальменском районе – 11, в Заринске и Топчихинском районе – по 7 заболевших, Первомайском районе – 6, Новоалтайске, Ключевском районе – по 5 заболевших, Алейске, Зональном районе – по 4 заболевших, Бийском, Быстроистокском, Косихинском, Кулундинском районах – по 3 заболевших, Бийске, Камне-на-Оби, Советском, Тюменцовском, Шипуновском районах – по 2 заболевших, Благовещенском, Калманском, Курьинском, Поспелихинском, Солтонском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае 14 334 случаев коронавируса, уже выписано 12 416 человек. У 4618 больных выявлена внебольничная пневмония, у 4180 заболевших - ОРВИ, в 5536 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1377 пациентов. Кроме этого 1145 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 132 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам. 2376 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

В ковидных госпиталях края развёрнуто 3020 коек, из них с кислородом - 1622, с ИВЛ - 410. На данный момент свободно 366 коек. В лечебных учреждениях находится 296 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 77 человек.

За минувшие сутки скончалось 6 пациентов. Все - от коронавируса. Таким образом, за весь период скончалось 529 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 233 человека, по иным причинам смерти – 292 человека; на экспертизе находятся 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 509971 человек. За прошедшие сутки – 2817.