Решать депутатам. Парламент Республики Алтай принял заявление с призывом об импичменте Хорохордина

Новости 05.10.2020 13:38 965

Заявление группы депутатов с призывом выразить вотум недоверия главе Республики Алтай Олега Хорохордина официально приняли в региональном парламенте – Эл Курултае. Документ зарегистрировали в понедельник, 5 октября. Об этом «Политсибру» сообщил источник.

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Теперь в течение 10 дней пройдут заседания комитетов. Хорохордин и члены его правительства должны будут прийти на них и лично ответить на все претензии депутатов по существу.

Ориентировочно 27 октября состоится заседание президиума Госсобрания, который и будет принимать решение по итогам этих встреч: собирать или не собирать внеочередную сессию. И уже на сессии, если она будет, рассмотрят вопрос об импичменте. Депутаты проведут тайное голосование. Если более двух третей депутатов (28 из 41) это предложение поддержат, то вопрос уйдет на уровень президента. Окончательное решение остается за Владимиром Путиным. Кстати, он может и отказать в отставке.

Напомним, на сессии 29 сентября 14 депутатов передали руководству парламента письменное предложение об импичменте Хорохордину. Они обвинили его «в подрыве доверия к власти, как на республиканском уровне, так и на муниципальном».

«Полагаем, что Олег Леонидович Хорохордин как глава Республики Алтай, председатель правительства ненадлежаще исполнял свои обязанности и не оправдал доверие избирателей», - сказано в документе.

Как заявила на сессии депутат Мария Демина, губернатор не признает существующие в регионе проблемы, о которых ему говорит оппозиция.

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Подписались восемь членов депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай»), четыре коммуниста и единственный справедливоросс Эл Курултая. Потом оказалось, что одна коммунистка свою подпись отозвала. Но это не имеет значения для регистрации заявления. Хотя ранее местные СМИ сообщали, что теперь для проведения инициативы не хватает подписей.

Впрочем, по данным источников «Политсибру», цель мятежных депутатов не столько отправить Хорохордина в отставку, сколько привлечь внимание к так и не налаженным отношениям законодательной и исполнительной власти. И если это так, то импичмент до Путина и не дойдет.

Однако это уже привлекло внимание Москвы. Якобы в регионе собирается приехать представитель администрации президента.