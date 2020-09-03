Исследование накануне дня учителя провели аналитики HeadHunter. По полученным данным, за прошедший квартал число вакансий в профессиональной области «Наука/Образование» в Алтайском крае выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее востребованы – учителя математики, (14% от общего числа предложений в данной сфере), гуманитарных наук (13%), информатики и языков (по 9%) и физики (8%).
При этом от соискателей наряду с безусловным знанием предмета требуется уметь применять современные технологии, в том числе дистанционное обучение, приветствуется также опыт, творческий подход и небезразличное отношение к ученикам.
Заработная плата, которую предлагают такому специалисту, составила 23 000 рублей. При этом преподавателю английского языка, в среднем, готовы платить не менее 27 000 рублей, учителю математики – 37 500 рублей, почти 18 000 рублей предлагают учителю физической культуры, а преподаватель информатики может рассчитывать на средний уровень дохода не менее 21 000 рублей.
Напомним некоторое время назад в Алтайском крае разгорелся скандал из-за объединения классов в класс-комплекты. По словам педагогов, решение было принято из-за недостаточного фонда оплаты труда.
Учителя говорят, что это приведет к снижению качества образования и снижению зарплаты