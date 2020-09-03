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В Алтайском крае более чем на треть увеличилось количество вакансий для учителей

Новости
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Исследование накануне дня учителя провели аналитики HeadHunter. По полученным данным, за прошедший квартал число вакансий в профессиональной области «Наука/Образование» в Алтайском крае выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованы – учителя математики, (14% от общего числа предложений в данной сфере), гуманитарных наук (13%), информатики и языков (по 9%) и физики (8%).

При этом от соискателей наряду с безусловным знанием предмета требуется уметь применять современные технологии, в том числе  дистанционное обучение,  приветствуется также опыт, творческий подход и небезразличное отношение к ученикам.  

Заработная плата, которую предлагают такому специалисту, составила 23 000 рублей. При этом преподавателю английского языка, в среднем, готовы платить не менее 27 000 рублей, учителю математики – 37 500 рублей, почти 18 000 рублей предлагают учителю физической культуры, а преподаватель информатики может рассчитывать на средний уровень дохода не менее 21 000 рублей.

Напомним некоторое время назад в Алтайском крае разгорелся скандал из-за  объединения классов в класс-комплекты. По  словам педагогов,  решение было принято из-за недостаточного фонда оплаты труда.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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