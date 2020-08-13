Николай Патрушев: нарушения в ходе реализации нацпроектов в Сибири могли обойтись бюджету в 13,8 млрд рублей

Российский бюджет в этом году мог потерять 13,8 млрд рублей из-за нарушений в ходе выполнения нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
По словам чиновника, в 2020 году в Сибири выявлено свыше 3 тысяч нарушений, связанных с реализацией нацпроектов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 745 виновных лиц. Предотвращено причинение ущерба бюджету на сумму 13,8 млрд рублей.
Заместитель полпреда президента России в СФО Александр Бутин сообщил, что правонарушения в ходе реализации таких нацпроектов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». В списке нарушений фигурировали: злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ.
По словам Николая Патрушева, в СФО выявлено 29 преступлений, связанных с реализацией нацпроектов, шесть из них – коррупционные. Наибольшее число преступлений зафиксировано в Республике Хакасия, Томской области и на Кузбассе.
Всего в Сибири прокурорами выявлено 3 063 нарушения