Николай Патрушев: нарушения в ходе реализации нацпроектов в Сибири могли обойтись бюджету в 13,8 млрд рублей

Новости 05.10.2020 11:55 621

Российский бюджет в этом году мог потерять 13,8 млрд рублей из-за нарушений в ходе выполнения нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

По словам чиновника, в 2020 году в Сибири выявлено свыше 3 тысяч нарушений, связанных с реализацией нацпроектов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 745 виновных лиц. Предотвращено причинение ущерба бюджету на сумму 13,8 млрд рублей.

Заместитель полпреда президента России в СФО Александр Бутин сообщил, что правонарушения в ходе реализации таких нацпроектов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». В списке нарушений фигурировали: злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ.

По словам Николая Патрушева, в СФО выявлено 29 преступлений, связанных с реализацией нацпроектов, шесть из них – коррупционные. Наибольшее число преступлений зафиксировано в Республике Хакасия, Томской области и на Кузбассе.

Ранее о десятках выявленных в ходе реализации нацпроектов нарушений сообщали алтайские антимонопольщики.