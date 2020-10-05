Политическая хроника недели: бизнесмены против Осипова, в Каменском районе снова неспокойно, Долгова останется в СИЗО, в СР будут перевыборы.

Аналитика 05.10.2020 11:20 1182

На прошлой неделе появилось движение в нескольких резонансных делах: бывший вице-премьер Ирина Долгова останется в СИЗО, дело экс-зама главы Барнаула направили в суд, а прокуратура требует реальный срок для бывшего замминистра краевого Минздрава Елены Кравец. Кроме того, стало известно, что бизнес-сообщество не поддерживает кандидатуру Андрея Осипова на пост бизнес-омбудсмена, а в Каменском районе нарастает кризис власти.

Новые депутаты приступили к работе

Депутаты Алтайского Заксобрания 30 сентября признали полномочия Максима Кочева, Артема Шамкова и Григория Бахтина. Они будут представлять одномандатные округа № 12, 26, 31. Все три пополнили фракцию «Единая Россия».

Значки и удостоверения Шамков, Кочев и Бахтин получат на ближайшей сессии парламента.

Каменские волнения

Сергей Умяров, которого депутаты Каменского райсобрания назначили исполняющим обязанности главы района, все же согласился остаться в новой должности. Напомним, ранее сообщалось, что он написал заявление о снятии с себя полномочий. Одним из первых решений нового и.о. стало увольнение директора муниципальной гостиницы «Обь» и по совместительству спикера районного собрания Виктора Кащицина.

«Каменские известия» со ссылкой на прокурора рассказали о том, что Виктор Кашицин, занимая должность директора МУП «Гостиница «Обь», не учитывал ограничений, установленных законодательством в этом случае. Подробнее о ситуации здесь.

«Банкфакс» пишет, что власти Алтайского края косвенно подтвердили политический мотив увольнения. Так, аффилированный с правительством региона Telegram-канал «Ленина, 59» сделал репост записи, в которой с нескрываемой радостью сообщается об увольнении Кашицина. «Власти надоело терпеть выходки председателя Каменского райсобрания, кем и является по совместительству господин Кашицин», - говорится в сообщении. Там же написано, что «от деструктива, который он постоянно вносил в депутатский корпус, устали все». При этом непонятно, как увольнение из гостиницы повлияет на председательство Кашицина в райсобрании, ведь должности никак не связаны.

Также на прошлой неделе стало известно, что здание администрации в Каменском районе со 2 октября недоступно для посещения жителями. У нескольких сотрудников обнаружили COVID-19.

Бизнесмены хотят другого защитника

Руководители семи бизнес-объединений Алтайского края отказались поддержать кандидатуру главы правового комитета Алтайского Заксобрания Андрея Осипова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его на этот пост предложил губернатор Виктор Томенко.

Авторы указали, что, несмотря на хорошую деловую репутацию и уважение, Осипов неизвестен как защитник бизнес-интересов. Они предлагают на этот пост главу «Алтайстройдеталь» и реготделения «Партии Роста» Антона Литвиненко и депутата Барнаульской гордумы, руководителя координационного совета предпринимателей Барнаула Юрия Ряполова.

Как пишет «Алтапресс», сам Андрей Осипов с позицией предпринимателей не согласен и считает, что писать такие письма губернатору некорректно, даже не встретившись с ним. А такую встречу Осипов планировал, но помешала пандемия.

Covid-19 обошел первых лиц Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк здоров и полон сил. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщили в мэрии.

Этот вопрос стал актуальным после того, как Covid-19 обнаружили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом стало известно во вторник, 22 сентября. А в субботу, 19 сентября, он принимал участие в праздновании Дня города, где общался со многими людьми, в том числе с Франком, а также с председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич, спикером краевого парламента Александром Романенко, другими чиновниками, депутатами, а также местными жителями.

Уже известно, что тест Александра Романенко также показал отрицательный результат, а Галина Буевич его не сдавала, так как чувствует себя хорошо.

Прокуратура требует реальный срок

Прокуратура намерена на порядок увеличить штраф и добиться реального и длительного заключения для бывшего заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец. Благодаря сотрудничеству со следствием, ее оставили на свободе и оштрафовали на 4,5 млн рублей за получение взятки.

Гособвинитель внес апелляционное представление по уголовному делу Елены Кравец. Так, прокуратура поставила вопрос об изменении приговора со штрафа на семь лет колонии строгого режима, а также увеличении штрафа до 45,4 млн рублей.

Долгова останется в СИЗО

Бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова останется под стражей минимум до 16 ноября.

Как сообщили в суде, изучив все представленные материалы и обсудив доводы, изложенные в жалобе адвоката бывшей чиновницы, судья не стала менять меру пресечения.

Долгову поместили в СИЗО 18 сентября. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Дело бывшего зама главы Барнаула направили в суд

Дело в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина передано в суд. На прошлой неделе прокурор утвердил обвинительное заключение. Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В уголовном деле фигурируют два коррупционных факта. Следствие уличило Демина во взятке поездкой в Испанию и деньгами. В схеме также фигурировал экс-директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков. Его дело уже рассматривается в суде.

Алтайские справедливороссы переизберут лидера

Алтайское отделение «Справедливой России» проведет очередную отчетно-выборную конференцию. Главный вопрос - переизбрание руководителя. Судя по всему, этот пост за собой сохранит бессменный лидер местных эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Отделение партии в регионе Терентьев возглавляет с момента основания - с 2006 года. Последний раз был переизбран в октябре 2018 года. Он - единственная кандидатура на этот пост, также его уже поддержали на заседании президиума Центрального совета партии. Конференция пройдет 9 октября.