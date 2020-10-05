Сергей Белоусов: Решение социально значимых задач - один из главных приоритетов Союзного государства

Новости компаний 05.10.2020 10:40 210

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Парламентское Собрание продолжает осуществлять контроль за ходом реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы.

Как рассказал Сергей Белоусов ключевыми остаются вопросы, связанные с разработкой и реализацией программ и мероприятий Союзного государства по оказанию медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф, имея ввиду события на производственном объединении «Маяк», сбросы в речку Теча и ядерные испытания на Семипалатенском полигоне, затронувшие и жителей Алтайского края.

По мнению Сергея Белоусова крайне важным является эффективное расходование и полное освоение средств, выделенных из бюджета Союзного государства на реализацию всех запланированных мероприятий, в том числе тех, что касаются процедуры государственных закупок на поставку медицинского оборудования. Этот вопрос требует особого внимания и остается на контроле Комиссии. Что касается оказания комплексной медицинской помощи, то она была оказана в полном объеме - 1342 гражданам Беларуси и России.

Решение социально значимых задач - один из главных приоритетов Союзного государства, отметил С.Белоусов, поэтому так важно смотреть насколько качественно выполнялись мероприятия, какие проблемы мешают их успешной реализации. Кроме того, Комиссией проводится системная работа по максимальному использованию научного и практического опыта, накопленного российской и белорусской стороной для реализации мероприятий по сохранению здоровья детского населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, обеспечению доступности и качества медицинской реабилитации детей с хроническими заболеваниями, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами и детей, ставших инвалидами вследствие катастрофы.

Он также сообщил о совместной деятельности Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тут, в рамках регулирования и обеспечения ядерной и радиационной безопасности МЧС России совместно с Ростехнадзором и МЧС Республики Беларусь был разработан проект Концепции Программы Союзного государства «Совершенствование подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию безопасности при использовании атомной энергии» и, в настоящее время ведется активная работа по ее согласованию.

Учитывая непростую обстановку в Беларуси и колоссальное внешнее давление наша работа в рамках Союзного государства приобретает особенное значение. При этом очень важно, чтобы наши действия в интересах граждан в области образования, здравоохранения, научно-технических областях были открыты и прозрачны, а также доступны широкой общественности, -резюмировал парламентарий.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. К участию в работе были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения Республики Беларусь и Российской Федерации, МЧС Беларуси и России.