Губернатор Алтайского края из больничной палаты пожелал всем сил, удачи и терпения

Новости 05.10.2020 9:57 957

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снова обратился к жителям региона из больничной палаты. Он пожелал всем приятного вечера и спокойной ночи перед началом трудовой недели.

«Всем, кто болеет (я пока с вами) - непременно идти на поправку. Всем, кто здоров - так держать!!! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга!», - написал он в своем инстаграм.

Напомним,, Виктор Томенко был госпитализирован в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией в конце сентября. До этого ему был диагностирован COVID.

Затем он записал видео из больничной палаты, где рассказал, что самочувствие немного улучшилось.