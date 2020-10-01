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Губернатор Алтайского края  из больничной палаты пожелал всем сил, удачи и терпения

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снова обратился к жителям региона из больничной палаты. Он пожелал всем приятного вечера и спокойной ночи перед началом трудовой недели.

«Всем, кто болеет (я пока с вами) - непременно идти на поправку. Всем, кто здоров - так держать!!! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга!», - написал он в своем инстаграм.

Напомним,, Виктор Томенко был госпитализирован в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией в конце сентября.  До этого ему был диагностирован COVID.   

Затем он  записал видео из больничной палаты, где рассказал, что самочувствие немного улучшилось.  

Алтайский губернатор Виктор Томенко обратился к жителям из госпиталя

Алтайский губернатор Виктор Томенко обратился к жителям из госпиталя

Новости

"Состояние улучшается, поэтому есть возможность записать обращение", - сказал он

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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