«Людей стало еще меньше». «Рельеф» закрыл несколько спортзалов из-за последствий пандемии

Новости 05.10.2020 9:09 1474

В Алтайском крае закрылся уже четвертый клуб «Рельеф». 1 октября прекратил работу зал, размещавшийся на третьем этаже ЦУМа. О причинах и последствиях «Политсибру» рассказал основатель сети тренажерных залов, депутат Барнаульской гордумы Алексей Меркулов.

Где закрываются?

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Зал в ЦУМе был закрыт из-за долга по аренде всего за один месяц. А точнее части долга: из 300 тысяч платы не успели погасить чуть более половины.

Так и не открылись в августе после пандемии зал на Юрина (в районе остановки «Художественная школа») и один из двух клубов в Новоалтайске.

А еще в начале пандемии был закрыт зал на пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, рассказал Меркулов.

Клуб на «Вавилон» пришлось сократить по площади в два раза: с двух до одной тысячи квадратных метров.

Еще три точки сейчас на грани закрытия - собственники помещений поставили жесткие условия по оплате аренды.

Пока у «Рельефа» остается действующими 14 клубов в Барнауле, по одному в Новоалтайске, Заринске и Бийске.

И почему?

Напомним, все клубы и спортзалы региона были закрыты в конце марта. Работу спортивных объектов разрешили в последнюю очередь - указ по ним был подписан только до 7 августа. Но и официальное открытие, по словам Алексея Меркулова, ситуацию не спасло.

«Работать-то разрешили, да только делать это сегодня очень непросто. После пандемии количество занимающих сократилось на 35-40%. А сейчас начался сезон ОРВИ и людей стало еще меньше», - пояснил Меркулов.

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Хотя и до официального закрытия, еще в феврале, на фоне слухов про коронавирус клиентов стало почти вполовину меньше. Карантин пришелся на самые пиковые месяцы года - март и апрель.

После открытия сеть потеряла около 60% работников, но в основном это клининг и администраторы, костяк тренерского состава удалось сохранить почти полностью.

Чтобы восстановиться после пандемии сети потребуется четыре-пять месяцев, добавляет собеседник.

Главная проблема - долги. Сейчас «Рельеф» должен банкам и за аренду почти 15 млн рублей. Но, как подчеркивает Меркулов, почти все арендодатели пошли навстречу и простили плату за месяцы простоя, кто-то выставил к оплате только сумму налога, который придется заплатить за помещения.

Алексей Меркулов добавил, что цены после открытия поднимать не стали. Некоторые клубы демпенгуют, чтобы привлечь новых клиентов, так что ни о каком повышении речи пока быть не могло.