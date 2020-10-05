«Людей стало еще меньше». «Рельеф» закрыл несколько спортзалов из-за последствий пандемии

В Алтайском крае закрылся уже четвертый клуб «Рельеф». 1 октября прекратил работу зал, размещавшийся на третьем этаже ЦУМа. О причинах и последствиях «Политсибру» рассказал основатель сети тренажерных залов, депутат Барнаульской гордумы Алексей Меркулов.
Зал в ЦУМе был закрыт из-за долга по аренде всего за один месяц. А точнее части долга: из 300 тысяч платы не успели погасить чуть более половины.
Так и не открылись в августе после пандемии зал на Юрина (в районе остановки «Художественная школа») и один из двух клубов в Новоалтайске.
А еще в начале пандемии был закрыт зал на пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, рассказал Меркулов.
Клуб на «Вавилон» пришлось сократить по площади в два раза: с двух до одной тысячи квадратных метров.
Еще три точки сейчас на грани закрытия - собственники помещений поставили жесткие условия по оплате аренды.
Пока у «Рельефа» остается действующими 14 клубов в Барнауле, по одному в Новоалтайске, Заринске и Бийске.
Напомним, все клубы и спортзалы региона были закрыты в конце марта. Работу спортивных объектов разрешили в последнюю очередь - указ по ним был подписан только до 7 августа. Но и официальное открытие, по словам Алексея Меркулова, ситуацию не спасло.
«Работать-то разрешили, да только делать это сегодня очень непросто. После пандемии количество занимающих сократилось на 35-40%. А сейчас начался сезон ОРВИ и людей стало еще меньше», - пояснил Меркулов.
Хотя и до официального закрытия, еще в феврале, на фоне слухов про коронавирус клиентов стало почти вполовину меньше. Карантин пришелся на самые пиковые месяцы года - март и апрель.
После открытия сеть потеряла около 60% работников, но в основном это клининг и администраторы, костяк тренерского состава удалось сохранить почти полностью.
Чтобы восстановиться после пандемии сети потребуется четыре-пять месяцев, добавляет собеседник.
Главная проблема - долги. Сейчас «Рельеф» должен банкам и за аренду почти 15 млн рублей. Но, как подчеркивает Меркулов, почти все арендодатели пошли навстречу и простили плату за месяцы простоя, кто-то выставил к оплате только сумму налога, который придется заплатить за помещения.
Алексей Меркулов добавил, что цены после открытия поднимать не стали. Некоторые клубы демпенгуют, чтобы привлечь новых клиентов, так что ни о каком повышении речи пока быть не могло.