Умер легендарный диктор алтайского телевидения Сергей Марков

Новости 04.10.2020 17:25 1098

Об этом сообщает управление по печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Сергей Марков попал в больницу в связи с травмой. В последнее время он находился в горбольнице №5, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Сергей Степанович - известный алтайский диктор, тележурналист и ведущий. Он родился в Барнауле 2 сентября 1941 года. Уже в 18 лет Марков получил приглашение работать на краевом телевидении и вскоре стал первым мужчиной-телеведущим Алтайского края. В 60-е годы Сергей Степанович занимался становлением регионального телевидения. Большую часть своей жизни - более сорока лет он отдал работе на ГТРК «Алтай».

Затем Сергей Степанович продолжил работу на общедоступном краевом телеканале «Катунь 24». Марков — отличник телевидения и радиовещания СССР, заслуженный работник культуры РФ, удостоен медали «За заслуги перед обществом».

Сергею Маркову было 79 лет.