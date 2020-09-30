Еще 105 инфицированных и 10 смертей. Как в Алтайском крае развивается ситуация с коронавирусом

Новости 04.10.2020 17:20 665

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 105 инфицированных, причем на Барнаул приходится только 4 человека. Остальные случаи выявлены в районах Алтайского края.

К примеру 40 случаев зарегистрировано в Бийске. Как пояснили в Роспотребнадзоре, это 7 детей (4 школьника из разных школ, 2 случая среди детей, посещающих детский сад (из домашнего очага), 1 ребенок до 1 года и 33 взрослых. Из них: 6 медработников, обследованных в рамках мониторинга; 17 предприятий и организаций, где зарегистрировано по 1 случаю среди сотрудников; 10 – лица старше 60 лет (пенсионеры). Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано.

Остальные случаи приходятся на следующие территории: Рубцовск – 11, Тальменский район – 6, Троицкий, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевской, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом всего в крае 14 230 случаев коронавируса. Уже выписано 12 357 человек. В госпиталях края продолжают лечение 1350 пациентов. Кроме этого 1173 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 45 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных пациентов составляет 272 человека, к аппаратам ИВЛ подключено 87 пациентов. Из 3020 развернутых коек на данный момент свободно 452.

За сутки скончалось 10 пациентов, пять из них непосредственно от коронавируса. За весь период скончалось 523 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 227 человек, по иным причинам смерти – 292 человека; на экспертизе – 4 случая.

Также оперштаб обращает внимание, что 2376 бессимптомных вирусоносителя продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14230 человек, в том числе 1066 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 189 случаев – завозные; 7734 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами; 4579 – у больных внебольничной пневмонией, 4118 – у заболевших ОРВИ, в 5533 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 507154 человека. За прошедшие сутки – 3670.