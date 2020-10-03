Снова рекорды. В Алтайском крае за сутки умерло 11 пациентов с коронавирусом

Новости 03.10.2020 13:50 1777

По данным оперштаба Алтайского края. за сутки коронавирусная инфекция подвердилась у 103 пациентов. В Барнауле – 27, Бийском районе – 14, Бийске, Троицком районе – по 11 заболевших, Усть – Пристанском районе – 7, Рубцовске, Тальменском, Целинном районах - по 6 заболевших, Калманском, Кулундинском районах – по 3 заболевших, Михайловском, Рубцовском районах – по 2 заболевших, Заринске, Красногорском, Мамонтовском, Новичихинском, Ребрихинском районы – по 1 заболевшему.

Всего в крае инфицированных – 14 125, уже выписано 12 350 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1262 человека, из них в госпиталях находятся 1235 пациентов; амбулаторно лечатся 27 пациентов.

В 5532 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 4033 инфекция протекает в форме ОРВИ, у 4560 больных - как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 256 тяжелобольных пациента, 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки скончалось 11 пациентов с коронавирусом. Из них коронавирусная инфекия стала причиной смерти 7 человек, в 4 случаях к летальному исходу привели иные причины. За весь период скончалось 513 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 222 человека, по иным причинам смерти – 287 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 3 октября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5094 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 57718 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 498041 человек. За прошедшие сутки – 5443.