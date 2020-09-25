Почему не спят сибирские губернаторы? Повестку дня в СФО определил коронавирус, аресты и тренировки по ГО

Аналитика 02.10.2020 18:21 581

В регионах Сибирского федерального округа растет заболеваемость коронавирусом. В некоторых регионах вполне открыто говорят о второй волне, впрочем, это не отменяет решения текущих вопросов.

Республика Алтай

К примеру, наиболее пристальное внимание приковано к событиям в республике Алтай, где 14 депутатов Эл Курултая решили выразить главе республики вотум недоверия. Они не согласовали предложенную главой кандидатуру на должность зампреда правительства по социальным вопросам.

Однако в правительстве заявили, что позиция депутатов относительно вотума недоверия – частное мнение, которое к тому же не является конструктивным.

Кстати, по итогам сентября республика Алтай вошла в число регионов с наибольшим приростом коронавирусных больных.

Алтайский край

Жители этого региона пристально наблюдают за обновлениями в Инстаграме губернатора Виктора Томенко. 27 сентября он был госпитализирован с пневмонией. 1 октября он записал обращение к жителям из больничной палаты. Комментаторы пожелали губернатору скорейшего выздоровления

Новосибирская область

В новосибирской области создали второй коронавирусный оперштаб. Новая структура была создана при министерстве образования и будет следить за распространением инфекции именно в образовательных учреждениях. Предполагается. что он будет способствовать снижению «социальной напряженности»

Кстати, с подозрением на коронавирус госпитализирован заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Красноярский край

В Красноярском крае считают убытки от пандемии. Заксобрание обсудило бюджет-2020 на культуру и туризм и определило, что туризм и культура края не досчитаются 272 млн рублей. Именно на эту сумму снизятся расходы на эти направления. По признанию чиновников, эти сферы серьезнее всего пострадали от пандемии, сообщает Newslab.

Кстати доходы упали не только в культуре. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отчитался о своих доходах за прошлый год. Его доход за 2019 год составил 2,89 млн рублей, что меньше, чем годом ранее.

Также краевой суд оставил под арестом экс-министра сельского хозяйства Дмитрия Маслодудова. по данным новостного агрегатора mail.ru, адвокат просил изменить меру пресечения экс-чиновника, которого подозревают в получении взятки, однако судья оставил его под стражей.

Иркутская область

Здесь задумываются о длительных каникулах. Однако решать этот вопрос будут только в конце ноября.

Зампред регионального правительства Валентина Вобликова сообщила:

«Не видим причин для перехода школ на дистанционку. Прирост незначительный, но есть прирост по ОРВИ. По каникулам — продлять или нет, решим в конце октября. Будем руководствоваться эпидобстановкой».

Кстати, из-за риска распространения COVID-19 и ОРВИ детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

Тем временем следком задержал муниципального чиновника. Уголовное дело возбуждено в отношении главы «Город Усть-Кут» Александра Душина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает Твой Иркутск.

Томская область

В социальных сетях распространяются сведения о лжеминировании лицея №7 в Томске, пишет Томск.ру.

«Сегодня утром вновь поступило анонимное сообщение о минировании 7 лицея в Томске. Сотрудников и учащихся эвакуировали на улицу. На месте работают кинологи и силовики», — говорится в сообщении. 30 сентября в лицей также поступил анонимный звонок о минировании, информация не подтвердилась.

В то же время региональный штаб официально заявил о начале второй волны коронавируса в Томской области. Правительство не исключает возврата Томской области к ограничениям из-за коронавируса.

Омская область

И здесь отмечают рекорды по заражению коронавирусом. По суточному приросту зараженных регион вернулся на уровень середины августа, а страна – на уровень середины мая, пишет Омск.информ. Однако не все учреждения готовы соблюдать рекомендации. В частности, в Омске за игнорирование коронавируса на трое суток закрыли караоке-бар.

Как оказалось, там не измеряли температуру и не могли подтвердить проведение регулярных влажных уборок с антисептиками. Как сообщается, это не первое учреждение в регионе, работа которого приостановлена в связи с несоблюдением рекомендация Роспотребнадзора.

Судебный пристав выехал в караоке-бар, опечатал вход в помещение и составил акт о приостановлении деятельности организации.

Кемеровская область

В Кемеровской области также говорят о закрытых из-за коронавируса предприятиях . Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об условиях продолжения работы закрывшихся из-за ковидных нарушений предприятий

По словам губернатора, которые он озвучил в эфире телеканала "Россия 24", основная цель санкции в виде приостановления деятельности заключается не в закрытии бизнеса, а в создании безопасных условий, которые продиктованы текущей обстановкой по коронавирусной инфекции.

«До тех пор, пока они не наладят всю эту работу по коронавирусу. Как наладили – они дальше запускаются в работу», – объяснил Цивилев.

Коронавирусом в регионе заболел заместитель губернатора, министр финансов Игорь Малахов. Об этих новостях сообщают "ВСЁ про ВСЁ"

Республика Хакасия

15 ноября исполнится два года как губернатором Хакасии стал Владимир Коновалов. Однако некоторые итоги работы начинают подводить уже сейчас. Интересно, что в вину губернатору ставится молодой возраст.

Впрочем ряд СМИ также выдало новости про то, что у губернатора была бессонница. Нежелание спать было связано с началом тренировок по гражданской обороне

Республика Тыва

Руководитель фракции ЛДПР в Верховном Хурале Тувы Андриан Ооржак и член того же объединения Виктор Попов сложили депутатские полномочия, сообщают Новости Республики Тыва.

Комиссия Хурала по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установила существенные нарушения в поданных ими декларациях, что грозило им серьезными последствиями.