Дочери бывшего главы Минэкономразвития Алтая не стали инкриминировать убийство

Новости 02.10.2020 17:20 190

Дочь экс-министра экономического развития и туризма Республики Алтай Евгения Ларина Татьяна, заколовшая ножом знакомого, избежала уголовной ответственности. Об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на данные пресс-службы республиканского следкома.

Уголовное дело в отношении Татьяны Лариной по превышению пределов необходимой самообороны ещё в марте было прекращено «в связи с отсутствием состава преступления».

В январе в Горно-Алтайске произошёл конфликт между 38-летним мужчиной и находившейся у него в гостях 36-летней Татьяной Лариной. По версии следствия, мужчина угрожал Лариной убийством и демонстрировал нож в подтверждение своих намерений. Когда он отвлекся, Ларина схватила нож со стола и вонзила его мужчине под ключицу, после чего скрылась с места происшествия. Раненый добрался до соседей, которым рассказал об инциденте и попросил вызвать «скорую». Он скончался от обильной кровопотери до прибытия медиков. Следователи указывали, что накануне происшествия мужчина бил Ларину, после чего она обращалась в полицию. Тем не менее, затем она снова приняла его приглашение в гости. Через некоторое время Ларина сама сдалась правоохранителям.

Источники «Банкфакса», до того, как была озвучена версия следствия, сообщали, что дело заведено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также инсайдеры отмечали, что Ларина покинула место преступления (ее даже объявляли в розыск) и, якобы, находилась в нетрезвом состоянии на момент конфликта. В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что Ларина действовала в пределах необходимой самообороны.

Отметим, что доля оправдательных приговоров по делам о самообороне в России традиционно чрезвычайно низка и составляет всего лишь около 1%.