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Алтайские справедливороссы через неделю переизберут руководителя

Новости
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Алтайское отделение «Справедливой России» проведет 9 октября очередную отчетно-выборную конференцию. Главный вопрос - переизбрание руководителя, сообщили «Политсибру» в реготделении. Судя по всему, этот пост за собой сохранит бессменный лидер местных эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев.

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Отделение партии в регионе Терентьев возглавляет с момента основания - с 2006 года. Последний раз был переизбран в октябре 2018 года.

Действующий руководитель - единственная кандидатура на этот пост. Федеральное руководство партии поддержало его на заседании президиума Центрального совета партии 24 сентября.

Добавим также, что в декабря отчетно-выборная конференция с переизбранием руководителя пройдет и у алтайской КПРФ. И пока нет оснований сомневаться, что действующий первый секретарь, депутат краевого парламента Мария Прусакова сможет сохранить этот пост.

В «Единой России» переизбрание действующего руководителя Александра Романенко состоялось в январе 2019 года, его полномочия рассчитаны на пять лет. Нового координатора ЛДПР Максима Крайна назначили в январе 2020 года. Срок полномочий - два года.

Автор: Александра Черданцева

Фото: "Справедливая Россия"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

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Исаков Витя

А Соколы жириновского когда успели мальчугана избрать??? Конференция что ли была??? Что то никто не слышал! Втихаря поди затянули пацана? Конференция его точно не избрала бы!

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хрен собачий
Исаков Витя, ВОРСИН успокойся !
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