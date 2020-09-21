Алтайские справедливороссы через неделю переизберут руководителя

Новости 02.10.2020 16:10 653

Алтайское отделение «Справедливой России» проведет 9 октября очередную отчетно-выборную конференцию. Главный вопрос - переизбрание руководителя, сообщили «Политсибру» в реготделении. Судя по всему, этот пост за собой сохранит бессменный лидер местных эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев.

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Отделение партии в регионе Терентьев возглавляет с момента основания - с 2006 года. Последний раз был переизбран в октябре 2018 года.

Действующий руководитель - единственная кандидатура на этот пост. Федеральное руководство партии поддержало его на заседании президиума Центрального совета партии 24 сентября.

Добавим также, что в декабря отчетно-выборная конференция с переизбранием руководителя пройдет и у алтайской КПРФ. И пока нет оснований сомневаться, что действующий первый секретарь, депутат краевого парламента Мария Прусакова сможет сохранить этот пост.

В «Единой России» переизбрание действующего руководителя Александра Романенко состоялось в январе 2019 года, его полномочия рассчитаны на пять лет. Нового координатора ЛДПР Максима Крайна назначили в январе 2020 года. Срок полномочий - два года.