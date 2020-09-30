Сергей Белоусов: Село получит второе дыхание

Новости компаний 02.10.2020 15:50 254

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов считает, что внимание Правительства к проблемам села значительно возросло.

И если, как считает сенатор, заслуги аграрного сектора страны, из года в год, не раз отмечались на самом высоком уровне, то сегодня мы говорим о серьезном увеличении финансирования программы устойчивого развития сельских территорий. Как сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин, во время своей поездки по регионам, только на следующий год предусмотрено увеличение финансирования программы, примерно на 5 миллиардов рублей. «У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет, но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств. Сегодня это примерно 31 миллиард на следующий год», - рассказал премьер.

Справедливости ради, считает Сергей Белоусов, нужно напомнить, что именно в Алтайском крае, в 2010 году был разработан проект региональной программы устойчивого развития сельских территорий, который после тщательного обсуждения в обеих палатах Федерального собрания и был взят за основу при разработке соответствующей федеральной программы в 2013 и последующие годы.

Масштаб работ на селе огромен, заметил Михаил Мишустин. Необходимо строить жилье, дороги, клубы и все, что может привлечь туда молодых специалистов. И сточки зрения сенатора это очень важный и своевременный посыл. Так, сегодня уровень развития строительной индустрии, строительных технологий регионов, отсутствие дефицита строительных материалов, позволяет строить быстро и качественно. Так же как и использование типового проектирования объектов социальной инфраструктуры позволит в короткий срок реализовать то, что озвучено Премьер министром.

Без сомнения такая позиция Правительства, внушает определенный оптимизм. Более того, в отдельных случаях, считает Сергей Белоусов, было бы правильно предусмотреть содержание вновь построенных социально значимых объектов, таких, как, например, клуб, в течение, например, года или двух. Именно, в отдельных случаях, подчеркивает сенатор. Далеко не всегда в небольших муниципалитетах, сельских советах, особенно, есть средства на содержание. Время же строительства или ремонта объекта и возможная 1-2 годичная отсрочка затрат на его содержание, позволит предусмотреть и аккумулировать необходимые средства на его содержание, уверен парламентарий.

Отрадно, что предусматривается серьезная поддержка аграрного экспорта. Михаил Мишустин сказал, что на сегодняшний день в 160 стран мы экспортируем нашу продукцию. Создается целая сеть филиалов поддержки экспорта этой продукции. Так же Премьер напомнил, что у нас есть Российский экспортный центр – это непосредственно структура, которая обязана помогать нашим российским экспортерам в продвижении их продукции.

Такая позиция Правительства, безусловно, вдохновит аграриев Алтайского края. Их экспортный потенциал, значительно выше объема продукции отправляемой за границу. При серьезной федеральной поддержке, такой объем может быть увеличен значительно. Наши производители сыра, мёда, зернопереработчики не однажды обращались с обоснованными просьбами решить на федеральном уровне проблемы сертификации продукции, установления корректных железнодорожных тарифов на её перевозку до портов отгрузки и многое другое.

Сергей Белоусов уверен, что при конструктивной позиции Правительства, которая была озвучена нашим Премьером, село, и селяне реально могут получить, что называю спортсмены « второе дыхание».