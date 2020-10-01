Администрация Каменского района закрылась от жителей из-за коронавируса

Здание администрации в Каменском районе со 2 октября недоступно для посещения жителями. У нескольких сотрудников обнаружили COVID-19. Об этом сообщается на сайте органа местного самоуправления.
«На основании Указа губернатора Алтайского края и в связи с выявленными случаями заболевания у сотрудников администрации Каменского района, и.о.главы подписано распоряжение, согласно которому со второго октября ограничен доступ граждан в здание», - уточнили там.
Жители смогут обратиться к нужному специалисту по телефону, письменно, через интернет-приёмную на официальном сайте или портал госуслуг.
По данным «Каменских известий», заразились сотрудники комитета по образованию.
Добавим также, что на «удаленку» перешли часть сотрудников краевого министерства спорта. Из-за вспышки коронавируса отменены игры и тренировки у хоккейного клуба «Динамо-Алтай» и баскетбольной команды «Барнаул». На частичное дистанционное обучение перешел Алтайский государственный университет.
1 октября временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в «ковидный» указ главы региона. Обновленный документ продлевает режим самоизоляции для пенсионеров и рекомендует руководителям уводить работников на дистанционный режим работы.
С начала пандемии в регионе зафиксировали уже более 14 тысяч случаев заражения.
За день умерло четыре человека