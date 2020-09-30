В АлтГПУ ученые из 19 регионов России и зарубежья обсудили фундаментальные проблемы гуманитарных наук при поддержке РФФИ

Новости компаний 02.10.2020 16:40 165

В Алтайском государственном педагогическом университете состоялась всероссийская научная конференция с международным участием «Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы развития исследовательских проектов РФФИ». Проведение подобного научного мероприятия стало возможным благодаря победе в конкурсе грантов и поддержке Российского фонда фундаментальных.

Цель конференции – презентация результатов и обобщение опыта реализации фундаментальных исследований в области гуманитарных наук, поддержанных грантами РФФИ; выявление трендов проблематики фундаментальных гуманитарных исследований и современных методологических подходов к изучению актуальных вопросов истории, лингвистики и литературоведения, социальной философии, социологии, психологии, педагогики; определение содержательных и организационных линий развития современных гуманитарных исследовательских проектов.

Работу конференции открыла председатель оргкомитета - проректор по научной работе и инновационной деятельности АлтГПУ Наталья Александровна Матвеева. Она предоставила слово для приветствия ректору Ирине Рудольфовне Лазаренко. «Сегодняшняя конференция – это некий итог длительной работы наших ученых. Я ощущаю удовлетворение и как ректор вуза, и как ученый, руководитель одной из научных школ, – отметила Ирина Рудольфовна. – В подготовке и проведении конференции приняло участие не много не мало, представители 19 субъектов Российской Федерации 6-ти федеральных округов. Кроме того – это представители Германии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран».

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель регионального экспертного совета РФФИ Алтайского края, зав. кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Алексеевич Тишкин. Он отметил, что данная конференция – важное событие не только для педвуза, но и для всего Алтайского края. «Сегодня приоритет чаще отдается естественно-научным и техническим наукам. То, что гуманитарные науки решают фундаментальные проблемы, ушло на второй план. Важно возобновление дискуссии и само понимание той роли, которую гуманитарные науки играют в развитии России, системы образования», – резюмировал Алексей Алексеевич.

В рамках пленарного заседания и секционных заседаний были рассмотрены проблемы историко-культурного наследия в парадигме устойчивого развития общества; методологические и источниковедческие проблемы исторических исследований. Участники конференции обсудили вопросы методологии и практики современных лингвистических исследований, а также современные стратегии и методы литературоведческих исследований. Научный дискурс охватил и область современных тенденций в развития системы образования и актуальные проблемы развития личности в современном обществе.

Организаторы предусмотрели различные формы работы на конференции. В рамках панельной дискуссии ученые из разных регионов России и зарубежья обсудили перспективы развития конкурса региональных проектов РФФИ. На правах организаторов конференции сотрудники Алтайского педуниверситета презентовали свой опыт реализации грантовых проектов Российского фонда фундаментальных исследований.

На круглом столе были рассмотрены возможности коммерциализации результатов фундаментальных гуманитарных исследований. Там же ученые АлтГПУ презентовали свои результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках реализации исследовательских проектов РФФИ.

При подведении итогов конференции участники выразили удовлетворение формами работы, содержанием и результатами научного дискурса. Были высказаны слова благодарности организаторам и надежда на продолжение дискуссии по поднятым на конференции важнейшим вопросам в рамках дальнейшего сотрудничества.