Известный алтайский травматолог Игорь Деев умер в разгар коронавируса в БСМП

Новости 02.10.2020 14:16 2304

Минздрав Алтайского края сообщил о смерти заведующего первым травматологическим отделением краевой больницы скорой медицинской помощи, 66-летнего Игоря Деева. Это произошло накануне, 1 октября. По данным источников «Политсибру», у медика был коронавирус.

«Игорь Тимофеевич создал стабильный, высоко работоспособный коллектив. Он был хорошим учителем, чутким и внимательным врачом, уважаемым коллегой в коллективе и в медицинской общественности. Огромный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края Игоря Тимофеевича трудно переоценить», - сказали в министерстве и выразили соболезнования родным и близким.

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Игорь Деев начал работать в больнице сразу после мединститута. Первое травматологическое отделение бессменно возглавлял с 1996 года. При нем были созданы краевой центр тяжелой сочетанной травмы, отделение травмы кисти, отделение вертебрологии.

С 1997 года по 2004 год был главным внештатным травматологом Барнаула, являлся экспертом регионального фонда ОМС, краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и краевой общественной палаты врачей, членом краевой аттестационной комиссии минздрава. Имел звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Почетный донор России», был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Агентство «Толк» со ссылкой на минздрав сообщает, что в больнице скорой медпомощи снова произошла вспышка коронавирусной инфекции (первая была в мае 2020 года). Сколько именно заболело, не уточняется. Но по неофициальным данным известно, это и пациенты, и медики. В том числе и главврач Андрей Макин.

Также накануне вечером стало известно, что от коронавируса умерла врач-диетолог, терапевт высшей категории Елена Майбородина. В июне скончались заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкодиспансера Сергей Ходоренко и главврач барнаульской больницы «РЖД-Медицина» Александр Зальцман. Оба были инфицированы COVID.