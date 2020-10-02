Мэр Барнаула избежал коронавируса после контакта с заразившимся губернатором

Новости 02.10.2020 13:33 1132

Глава Барнаула Вячеслав Франк не заразился COVID - сданный им тест показал отрицательный результат. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-центре мэрии.

Мэр чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте, уточнили в администрации.

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Этот вопрос стал актуальным после того, как коронавирус обнаружили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом стало известно во вторник, 22 сентября. А в субботу, 19 сентября, он принимал участие в праздновании Дня города, где контактировал в том числе с Вячеславом Франком, председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич, спикером краевого парламента Александром Романенко и другими чиновниками, депутатами, а также местными жителями.

Тест Александра Романенко на коронавирус тоже оказался отрицательным. Но одновременно с этим выявили несколько заразившихся депутатов АКЗС. Очную сессию, запланированную на 24 сентября, пришлось отменить.

Что же касается Галины Буевич, то, как сообщили «Политсибру» в пресс-службе БГД, тест она не сдавала. Как она сама нам рассказала, у нее не было признаков болезни, никаких крупных мероприятий и встреч с этого момента в Думе не проводилось. Все вопросы решаются в рабочем режиме.