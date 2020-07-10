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Прокуратура обжаловала приговор экс-замглавы алтайского Минздрава за чрезмерную мягкость

Новости
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Государственным обвинителем прокуратуры Алтайского края обжалован приговор экс-замминистра здравоохранения региона Елены Кравец, передаёт пресс-служба ведомства.

Ранее Центральный районный суд Барнаула за получение взятки в особо крупном размере приговорил Елену Кравец лишь к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на протяжении пяти лет. По данным обвинения, в 2016-2019 годах Кравец получила взятку в форме дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя некой компании за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

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Предположительно, мягкость приговора обусловлена досудебным соглашением, в рамках которого Кравец могла дать показания на задержанную недавно Ирину Долгову, занимавшую пост вице-губернатора Алтайского края и курировавшую вопросы здравоохранения в регионе.

Краевая прокуратура сочла мягкость наказания чрезмерной и запросила для Кравец семь лет колонии строгого режима, а также увеличения штрафа до 45,3 млн рублей (то есть, до двадцатикратной суммы полученной взятки).

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По данным источников «Политсибру», взяткодателем может оказаться компания «Мединтекс»

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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