Прокуратура обжаловала приговор экс-замглавы алтайского Минздрава за чрезмерную мягкость

Новости 02.10.2020 13:05 741

Государственным обвинителем прокуратуры Алтайского края обжалован приговор экс-замминистра здравоохранения региона Елены Кравец, передаёт пресс-служба ведомства.

Ранее Центральный районный суд Барнаула за получение взятки в особо крупном размере приговорил Елену Кравец лишь к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на протяжении пяти лет. По данным обвинения, в 2016-2019 годах Кравец получила взятку в форме дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя некой компании за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

Предположительно, мягкость приговора обусловлена досудебным соглашением, в рамках которого Кравец могла дать показания на задержанную недавно Ирину Долгову, занимавшую пост вице-губернатора Алтайского края и курировавшую вопросы здравоохранения в регионе.

Краевая прокуратура сочла мягкость наказания чрезмерной и запросила для Кравец семь лет колонии строгого режима, а также увеличения штрафа до 45,3 млн рублей (то есть, до двадцатикратной суммы полученной взятки).