Прокуратура обжаловала приговор экс-замглавы алтайского Минздрава за чрезмерную мягкость

Государственным обвинителем прокуратуры Алтайского края обжалован приговор экс-замминистра здравоохранения региона Елены Кравец, передаёт пресс-служба ведомства.
Ранее Центральный районный суд Барнаула за получение взятки в особо крупном размере приговорил Елену Кравец лишь к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на протяжении пяти лет. По данным обвинения, в 2016-2019 годах Кравец получила взятку в форме дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя некой компании за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Предположительно, мягкость приговора обусловлена досудебным соглашением, в рамках которого Кравец могла дать показания на задержанную недавно Ирину Долгову, занимавшую пост вице-губернатора Алтайского края и курировавшую вопросы здравоохранения в регионе.
Краевая прокуратура сочла мягкость наказания чрезмерной и запросила для Кравец семь лет колонии строгого режима, а также увеличения штрафа до 45,3 млн рублей (то есть, до двадцатикратной суммы полученной взятки).
По данным источников «Политсибру», взяткодателем может оказаться компания «Мединтекс»