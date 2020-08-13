«Принципиальное решение». Почему в Алтайском крае председатель мятежных каменских депутатов лишился основной работы?

Новости 02.10.2020 14:40 698

Увольнение председателя каменских мятежных депутатов Виктора Кашицина с должности директора муниципального предприятия «Гостиница «Обь» администрация района назвала «принципиальным решением».

Нарушил закон

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"Каменские известия" со ссылкой на прокурора рассказали о том, что Виктор Кашицин занимая должность директора МУП «Гостиница «Обь» не учитывал ограничений, установленных законодательством в этом случае.

В частности, об этом речь шла на заседании каменского горсовета, на которой межрайонным прокурором была представлена информация об устранении нарушений федерального законодательства Виктором Кашициным. Дело в том, что он являясь руководителем МУП оказался учредителем сторонней организации - центра социальной поддержки «Ветеран».

Однако, в соответствии с ч.2 ст.21 ФЗ № 161 «О государственных и муниципальных предприятиях» руководитель МУП не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. несоблюдение этих ограничений - основание для увольнения. Учитывая, что Кашицин является председателем районного собрания, вряд ли можно предположить, что он не знал об этих ограничениях.

Впрочем к заседанию горсовета, из состава учредителей "Ветерана" Виктор Кашицин уже вышел. А депутатам пояснил, что ранее консультировался с юридическим отделом администрации и юристами районного Собрания депутатов, и ему сказали, что никаких юридических нарушений нет. Как он посетовал, сам закон не глянул. Также он уточнил, что никаких дивидентов от "Ветерана" не получил.

Что такое центр "Ветеран"?

Проект предполагал организацию центра схожую с домом престарелых. Располагаться учреждение должно было в здании опустевшей школы в селе Ветренно-Телеутское. Школу передали на правах безвоздмездной аренды, а в составе учредителей были руководители двух МУПов. Сергей Овсянников, до недавних пор руководивший МУП «Водоканал» Каменского района, и Виктор Кашицин.

"По словам местных жителей, когда данный проект был запущен, первым делом из здания школы загадочным образом исчезло все железное, включая систему центрального отопления. Известно, что по данному факту проводится доследственная проверка. По всей видимости, для будущего центра социальной помощи отопление было непринципиальным. Или же разбор теплокоммуникаций в дальнейшем открывал заманчивые перспективы в составлении смет расходов для федерального финансирования проекта. По некоторым сведениям, кстати, восстановление центрального отопления в здании бывшей школы обойдется примерно в миллион рублей", - отмечает газета.

Впрочем имя Виктора Кащицина фигурировало также в деле о недостоверных сведениях об источниках дохода, которые должны предоставлять все депутаты. Решение у депутатов по этому поводу также требовал принять межрайонный прокурор, однако оно было отложено.

Решение без политики

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Однако, политолог Константин Лукин рассказал "Политсибру", что вопреки некоторым предположениям, политического подтекста в увольнении Кашицина нет.

"Виктор Кашицин был в числе тех, кто голосовал за назначение Умярова. Поэтому политической подоплеки в решении нет. Дело в том, что есть давнее заключение баллансовой комиссии о том, что МУП три года приносит только убытки городскому бюджету, а Умяров как настоящий хозяйственник решил подойти к вопросам и начал разгребать те, которые очень давно требовали каких-то решений", - пояснил он.

Сам факт того, что предприятие три года работало в убыток, развязало ему руки.

"Сергей Умяров показал себя как настоящий и.о. главы, что не может ни радовать. В Каменском районе есть люди, которые могут работать как настоящие хозяйственники", - заключил Лукин.

До самого Виктора Кашицина дозвониться не удалось.