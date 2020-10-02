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Перевалили за сотню. В Алтайском крае за сутки выявили еще 101 нового заразившегося COVID

Новости
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Коронавирусная статистика Алтайского края пополнилась еще на 101 случай. Общее количество зараженных с начала пандемии превысило 14 тысяч человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID умерло четыре больных.

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По данным на 2 октября 61 новый случай выявлен в Барнауле. В Бийском районе девять случаев, а в самом Бийске еще шесть. В Рубцовске тоже шестеро. Пять новых заболевших в Кулундинском районе, четыре - в Тальменском, три - в Троицком, два - в Мамонтовском. И по одному в Камне-на-Оби, Крутихинском, Ребрихинском, Смоленском, Шелаболихинском районах.

За минувшее сутки выздоровело 45 человек. Количество тяжелобольных продолжает расти и уже составляет 251 человек, 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением медиков и на самоизоляции находится 4222 человека. Лечение проходят 1190 человек, из них в больницах лежит 1163 пациента, еще 27 - лечатся дома.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 498041 человек.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Gerd Altmann/Pixabay

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