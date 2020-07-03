Дело экс-чиновника администрации Барнаула Демина о взятке передали в суд

Новости 02.10.2020 12:05 889

Следком заверил расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю.

«По предварительным данным следствия, обвиняемый, в должностные обязанности которого входят опросы градостроительства и земельных отношений в 2019 году за принятие юридически значимого решения, а именно назначения взяткодателя генеральным директором акционерного общества получил от него взятку в виде безвозмездного оказания имущественных услуг в сумме более 158 тысяч рублей», - сказано в сообщении ведомства.

Заместителем мэра Барнаула вместо задержанного Демина станет бизнесмен Полежаев Новости 03.07.2020 10:06

Также СК считает, что Демин по сговору с назначенным по его поручению директором АО СЗ «Барнаулкапстрой» получил от предпринимателя взятку в 3,6 млн рублей, а всего же планировалось передать 15 млн. В такую сумму было оценено покровительство и лояльное отношение к компании со стороны администрации города.

Против Сергея Демина заведено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера), а также по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

На его имущество был наложен арест на 17 млн рублей.

Сам бывший чиновник своей вины не признал.

Напомним, задержали Демина в марте. С этого момента он не работает в администрации.