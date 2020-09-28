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По итогам сентября Алтай вошел в тройку регионов с самым высоким приростом коронавируса

Новости
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ИЦК привел   статистику регионов по приросту коронавируса за месяц.   По итогам сентября одним из самых неблагополучных регионов стала республика Алтай, в которой прирост заболевших составил 65%.  Выше показатели только  у Севастополя (96%), републики Крым (86%).  Удмуртия показала прирост аналогичный республике Алтай.

По СФО прирост коронавируса  за сентябрь составил 21%.  Общий прирост инфицированных COVID-19 с 1 по 30 сентября в Сибири составил 19 457 человек. Среди наиболее благополучных территорий – Иркутская область и республика Тыва.  

Алтайский край вошел также в число благополучных регионов России, где месячный прирост официально подтвержденных диагнозов составляет до 20%.

Впрочем в регионе регистрируется подъем заболеваемости.  Официальные структуры говорят о подъеме заболеваемости ОРВИ. Тем не менее,  СМИ писали о жалобах  людей, которых не направляют на тестирование по коронавирусу, несмотря на явные симптомы заболевания.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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