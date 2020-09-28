По итогам сентября Алтай вошел в тройку регионов с самым высоким приростом коронавируса

Новости 02.10.2020 11:55 660

ИЦК привел статистику регионов по приросту коронавируса за месяц. По итогам сентября одним из самых неблагополучных регионов стала республика Алтай, в которой прирост заболевших составил 65%. Выше показатели только у Севастополя (96%), републики Крым (86%). Удмуртия показала прирост аналогичный республике Алтай.

По СФО прирост коронавируса за сентябрь составил 21%. Общий прирост инфицированных COVID-19 с 1 по 30 сентября в Сибири составил 19 457 человек. Среди наиболее благополучных территорий – Иркутская область и республика Тыва.

Алтайский край вошел также в число благополучных регионов России, где месячный прирост официально подтвержденных диагнозов составляет до 20%.

Впрочем в регионе регистрируется подъем заболеваемости. Официальные структуры говорят о подъеме заболеваемости ОРВИ. Тем не менее, СМИ писали о жалобах людей, которых не направляют на тестирование по коронавирусу, несмотря на явные симптомы заболевания.