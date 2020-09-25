И.о. главы Каменского района уволил из МУП председателя местного райсобрания

Новости 02.10.2020 11:48 619

Исполняющий обязанности главы администрации Каменского района Сергей Умяров подписал распоряжение об увольнении директора МУП «Гостиница «Обь» Виктором Кашициным, который также является председателем райсобрания депутатов. Сообщение об этом размещено на сайте муниципалитета.

«Гостиница «Обь» занимается размещением гостей города и района уже на протяжении многих лет, коллектив состоит из 13 человек. С 2017 по 2020 года предприятие терпит убыток», - уточнили в администрации.

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Распоряжение о снятии его с поста датировало 2 октября. С 3 октября и.о. директора МУП назначена главный бухгалтер Наталья Калинкина.

Напомним, депутаты районного собрания назначили и.о. главы района Сергея Умярова ровно неделю назад, 25 сентября. Однако его кандидатуры в списке для голосования не было. И сам Умяров неоднократно заявлял, что не хотел бы занимать этот пост. Но депутаты выбрали именно его, чтобы не переназначать Евгению Гордиенко, которая исполняет обязанности главы уже год, после снятия с поста Федора Найдена. И с которой у некоторых депутатов отношения так и не сложились.

Сейчас в районе проходит конкурс по определению главы района, но там тоже все непросто и не без скандалов.