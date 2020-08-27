Садоводы против фермеров. Почему может исчезнуть единственная в Алтайском крае крупная козья ферма?

Новости 02.10.2020 10:50 511

В Алтайском крае единственная в регионе крупная молочная ферма находится на грани угрозы исчезновения. Причина - шлагбаум на дороге, который установило садоводство. На сторону бизнесменов встала прокуратура, но дорога так и не открыта.

Споры о дороге ведутся в Зудилово Первомайского района уже не первый месяц. Кстати, посреди дороги это же садоводство «Звездный-2» еще установило забор. Проехать невозможно, и пешком работникам фермы приходится под него «нырять». Прокуратура обязала садоводство убрать шлагбаум, так как он мешает проезду на территорию общего пользования и преграждает путь пожарной технике, однако, шлагбаум на месте, а забор, по слухам вообще намереваются продлить. Тогда к ферме нельзя будет не только проехать, но и пройти пешком.

Как сообщает «Толк», председатель садоводства «Звездный-2» с журналистами общаться отказывается. А вот владелец фермы напротив пытается достучаться до руководства садоводства всеми возможными способами, ведь провезти по лесной дороге по песку и грязи корма, стройматериалы или готовое сырьё невозможно.

«Буквально недели две назад нам пришлось вывезти весь крупно-рогатый скот, потому что количество кормов мы не можем, чтобы сохранить КРС, поэтому пришлось убрать. Щас остались только элитные козочки. Это в порядке 500 голов, которые необходимо сохранить», - говорит владелец фермы Евгений Ульрих.

При этом, фермеры готовы к компромиссу: предлагают садоводству установить публичный сервитут на пользование дорогой – оставить её для общественного доступа, ведь она нужна и сельским жителям – ездить в лес по грибы.

Координатор проекта «Село. Территория развития» Мария Ардиматова говорит, что установлен факт самозахвата земель - представитель ответчика предъявил документы о том, что часть земельного участка принадлежит физическому лицу. Однако он сформирован из земель гослесфонда, а также земель общего пользования, к которым и относится спорная дорога.