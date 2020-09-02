Даниил Бессарабов в сентябре стал лидером медиарейтинга алтайских думцев

Рейтинги 02.10.2020 9:15 848

Алтайские думцы в прошлом месяце чаще упоминались в краевых СМИ, чем в августе. Почти в 2,5 раза увеличил свою медийность Даниил Бессарабов и занял первое место. Позиции сохраняет Александр Прокопьев, но количество упоминаний также выросло, в тройку лидеров выбился Иван Лоор.

Самым медийным в сентябре стал Даниил Бессарабов. Депутат ответил на высказывание своего коллеги Геннадия Онищенко, который жестко раскритиковал питание в алтайских школах. А затем Бессарабов встретился с Онищенко и рассказал о реальной ситуации в регион. «Кроме того, пригласил его к нам, на Алтай, чтобы он сам убедился в том, что каждый ученик начальных классов получает бесплатное качественное горячее питание», – цитировали СМИ Бессарабова.

Также в сентябре депутат разбирался с «неправильными» пешеходными переходами и поднял вопрос об удручающем состоянии дорог в Курьинском районе.

На второй строчке Александр Прокопьев. Он вместе с депутатом ГД Владимиром Шамановым, который в сентябре посетил Алтайский край, торжественно открыл футбольную площадку в парке Химиков в Барнауле. Также депутат в Тогульском районе обсудил создание национального парка «Салаир».

На третьей строчке Иван Лоор. Он тоже ответил на критику Геннадия Онищенко, а также провел встречу с ректором Алтайского института культуры Галиной Буевич. Она рассказала депутату, что из-за ковидных ограничений вуз рискует потерять опытную профессуру. По словам Буевич, главное препятствие к работе наиболее опытных преподавателей вуза заключается в запрете очного преподавания людьми в возрасте 65+. Она призвала Лоора поставить вопрос об исключении вузов культурной направленности из правила о временном запрете на преподавание возрастными педагогами. Думец пообещал проинформировать о проблеме главу Роспотребнадзора и попробовать найти решение.

Отметим, что с сентября упоминаемость депутатов будет представлена в процентах. За 100% мы взяли общее число упоминаний всех депутатов в прошедшем месяце.

Тройка лидеров в сентябре выглядит так:

Весь рейтинг упоминаемости депутатов ГД:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.