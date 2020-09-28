Несколько игроков баскетбольного клуба «Барнаул» заразились коронавирусом

Новости 01.10.2020 18:26 625

У представителей баскетбольного клуба «Барнаул» обнаружили COVID-19. Из-за этого был отменен мачт с московской командой, сообщает пресс-служба министерства спорта Алтайского края.

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Матч 1/16 Кубка России между БК «Барнаул» и «Руна-баскет» (Москва) должен был состояться в воскресенье, 4 октября, в Барнауле в СК «Победа».

Состоится ли матч позднее или будет совсем отменен, пока не известно. Также не сообщается, сколько именно человек заболело.

Как ранее сообщал «Политсибру» в минувший понедельник, 28 сентября, стало известно о вспышке коронавируса в хоккейном клубе «Динамо-Алтай». Положительный тест получили 14 игроков, представителей тренерского и административного штабов.