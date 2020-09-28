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Несколько игроков баскетбольного клуба «Барнаул» заразились коронавирусом

Новости
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У представителей баскетбольного клуба «Барнаул» обнаружили COVID-19. Из-за этого был отменен мачт с московской командой, сообщает пресс-служба министерства спорта Алтайского края.

Несколько членов ХК «Динамо-Алтай» заразились коронавирусом. Команда ушла на карантин

Несколько членов ХК «Динамо-Алтай» заразились коронавирусом. Команда ушла на карантин

Новости

Матч 1/16 Кубка России между БК «Барнаул» и «Руна-баскет» (Москва) должен был состояться в воскресенье, 4 октября, в Барнауле в СК «Победа».

Состоится ли матч позднее или будет совсем отменен, пока не известно. Также не сообщается, сколько именно человек заболело. 

Как ранее сообщал «Политсибру» в минувший понедельник, 28 сентября, стало известно о вспышке коронавируса в хоккейном клубе «Динамо-Алтай».  Положительный тест получили 14 игроков, представителей тренерского и административного штабов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: minsport.alregn.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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