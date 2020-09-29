Отопительный сезон в Камне-на-Оби начался с резервного угля - СМИ

Новости 01.10.2020 17:04 681

В Камне-на-Оби, несмотря на начало отопительного сезона, до сих не сформирован нормативный запас угля. Город начали топить прошлогодним резервным топливом, передает газета «Каменские известия».

«В связи с отсутствием денежных средств на приобретение угля в необходимом объеме, вот уже третий год подряд МУП «Тепловые сети» начинает отопительный сезон с районного резервного угля. В этом году в начале осенне-зимнего период используем резерв прошлого отопительного сезона. Также у жителей нашего города имеется задолженность перед предприятием, убедительная просьба погасить эту задолженность, тем самым теплосети смогут обеспечить теплом наш город в полном объеме», - сообщили газете в местной администрации.

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В издании напоминают, что торги на поступку угля выиграла компания «Кузбассуглесбыт», которая должна завезти на городские котельные 12 тысяч тонн твердого топлива.

Однако, как заявил председателю районного комитета по ЖКХ Валерий Басманов, МУП до сих пор не сделало заявку поставщику.

Также известно, «Каменские теплосети» должны в бюджет района 164 млн рублей. Это еще не считая долга за те 2,4 тысяч тонн, которые администрация передала предприятию 30 сентября из резервного фонда.