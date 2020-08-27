Надежда Ремнева стала почетным гражданином Алтайского края и теперь получит порядка 600 тысяч рублей

Новости 01.10.2020 16:20 361

Депутаты АКЗС присудили звание почетного гражданина региона. В этом году его удостоились два человека. Это организатор женского движения в регионе Надежда Ремнева и основатель оркестра русских народных инструментов и первой детской школы искусств в крае Валентин Власов.

В прошлом году звание почетного гражданина было присвоено Александру Назарчуку и врачу-нейрохирургу Краевой клинической больницы Семену Япрынцеву. До этого звание также было присвоено руководителю крайпотребсоюза Виктору Красилову бывший депутат АКЗС Виктор Красилов и бывший бригадир горно-обогатительного комбината Виктор Сапожников.

Как ранее писал «Политсибру», присвоение звания предполагает разовую выплату - 50 МРОТ (более 600 тысяч рублей), ежемесячное поощрение в 5000 рублей и бесплатное лечение в санатории каждый год.