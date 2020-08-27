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Надежда Ремнева стала почетным гражданином Алтайского края и теперь получит порядка 600 тысяч рублей

Новости
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Депутаты АКЗС присудили звание почетного гражданина региона.  В этом году  его удостоились два человека. Это организатор женского движения в регионе Надежда Ремнева и основатель оркестра русских народных инструментов и первой детской школы искусств в крае Валентин Власов.

В прошлом году звание почетного гражданина было присвоено  Александру Назарчуку  и врачу-нейрохирургу Краевой клинической больницы Семену Япрынцеву. До этого звание также было присвоено руководителю крайпотребсоюза Виктору Красилову бывший депутат АКЗС Виктор Красилов и бывший бригадир горно-обогатительного комбината Виктор Сапожников.

Как ранее писал «Политсибру», присвоение звания предполагает разовую выплату - 50 МРОТ (более 600 тысяч рублей), ежемесячное поощрение в 5000 рублей и бесплатное лечение в санатории каждый год.

Строитель Шония и промышленник Герман станут почетными гражданами Барнаула

Строитель Шония и промышленник Герман станут почетными гражданами Барнаула

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Почетное звание им присвоят депутаты городской Думы

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Автор: Политсиб.ру

Фото: АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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